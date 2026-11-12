Papa León XIV en Perú: cuáles son las películas favoritas del pontífice y su vínculo con el arte En medio del furor por su retorno al país que lo vio crecer, te presentamos las películas que el popular papa chiclayano mencionó como sus favoritas. Aquí te dejamos los detalles de cada film y los actores que las estelarizan.

La llegada del papa León XIV al Perú ha desatado una ola de emoción entre miles de fieles, poniendo bajo los reflectores las facetas más personales del líder de la Iglesia católica. Previo a su apretada agenda pastoral en territorio peruano, el sumo pontífice sorprendió al revelar su gran afición por el séptimo arte y compartir la lista de las cuatro películas que marcaron su vida.

Esta selección cinematográfica, mencionada como los films favoritos de Robert Prevost, aborda la resiliencia frente al dolor, la unión de la familia y la dignidad humana. Asimismo, muestra la estrecha relación que tiene el actual líder de la Iglesia Católica con las artes y su relación con la esperanza en conflictos tanto interpersonales como externos.

'La vida es bella' (1997)

Estrenada en 1997 bajo la dirección de Roberto Benigni, esta tragicomedia encabeza las preferencias del peruano más querido del momento. La trama sigue a Guido Orefice, un alegre librero judío-italiano que, tras ser deportado junto a su familia a un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, utiliza su desbordante sentido del humor para convencer a su pequeño hijo de que todo el horror que los rodea es en realidad un elaborado juego cuyo premio mayor es un tanque de guerra real.

El filme, ganador de tres premios Óscar, incluyendo Mejor Película Extranjera, cuenta con un reparto liderado por el propio Roberto Benigni, acompañado por Nicoletta Braschi, el niño Giorgio Cantarini, Giustino Durano y Horst Buchholz. Su mensaje sobre la preservación de la inocencia infantil frente a la barbarie la convirtió en una de las cintas predilectas del pontífice.

'¡Qué bello es vivir!' (1946)

Dirigida por el legendario Frank Capra y estrenada en 1946, es otro de los títulos que conmueven al líder religioso. La trama se centra en George Bailey, un honrado padre de familia que, acorralado por la ruina financiera en plena Nochebuena, contempla acabar con su vida hasta que su ángel de la guarda desciende del cielo para mostrarle cómo habría sido el destino de su comunidad si él jamás hubiese nacido.

Consolidada como una tradición indispensable de las fiestas navideñas por su reflexión sobre el valor de cada individuo, la película está protagonizada por James Stewart y Donna Reed. Completan el recordado elenco Lionel Barrymore como el avaro señor Potter, Henry Travers en el papel del ángel Clarence y Thomas Mitchell como el tío Billy.

'La novicia rebelde' (1965)

El clásico estrenado en 1965 y dirigido por Robert Wise ocupa un lugar especial en la lista del sumo pontífice gracias a su retrato de la unión familiar frente a la adversidad. La historia se centra en María, una joven novicia que es enviada por su convento a desempeñarse como institutriz de los siete hijos de un estricto capitán. A través de la música, la protagonista intentará devolver la alegría al hogar.

Galardonada con cinco premios de la Academia, incluyendo Mejor Película, la cinta es protagonizada por Julie Andrews y Christopher Plummer. El reparto principal se completa con las actuaciones de Eleanor Parker, Peggy Wood, Richard Haydn y Charmian Carr.

'Gente común' (1980)

Cerrando las preferencias del chiclayano más famoso del mundo, se encuentra este drama estrenado en 1980, el cual marcó el debut como director de Robert Redford. La historia explora el intento de reconstrucción emocional de los Jarrett, una familia estadounidense de clase alta que queda fracturada tras la muerte accidental de su hijo mayor en un naufragio y el intento de suicidio que enfrenta el hermano menor sobreviviente.

La producción, que se alzó con cuatro premios Óscar, entre ellos Mejor Película, reúne a un aclamado reparto encabezado por Donald Sutherland, Mary Tyler Moore y un joven Timothy Hutton, quien ganó la estatuilla como Actor de Reparto.