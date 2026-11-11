Papa León XIV: inauguran monumental escultura de 14 metros en el Callao El monumento, impulsado por Caja Huancayo en coordinación con la Municipalidad Provincial del Callao, busca convertirse en un nuevo atractivo religioso, cultural y turístico de la provincia constitucional.

El Callao cuenta con un nuevo monumento dedicado al papa León XIV. Se trata de una escultura de 14 metros de altura, inaugurada en el Parque del Niño «Gaelito», frente al mar de la Costa Verde chalaca, como reconocimiento a la trayectoria pastoral y misionera de Robert Prevost en Perú.

La ceremonia reunió a autoridades civiles y eclesiásticas, representantes de Caja Huancayo, vecinos y visitantes. La obra se incorpora al patrimonio de la provincia constitucional y busca convertirse en un espacio de encuentro para la ciudadanía.

Monumento al papa León XIV es inaugurado en el Callao

La escultura tiene 14 metros de altura: 10 corresponden a la figura y cuatro al pedestal. Su diseño y elaboración estuvieron a cargo de los escultores peruanos Deyvi Wong Arana y Rafael Gutiérrez Quispe, egresados de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú.

“Los que ejecutaron la obra son artistas peruanos. Son artistas que han ejecutado esta obra en 45 días. Mire la calidad de artistas que tenemos”, destacó Jorge Solís, director de Caja Huancayo.

Director de Caja Huancayo junto a un pequeño recuerdo de la inauguración. Foto: difusión.

El diseño y la elaboración estuvieron a cargo de los escultores peruanos Deyvi Wong Arana y Rafael Gutiérrez Quispe, egresados de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. Para su construcción se utilizaron estructuras de acero galvanizado y revestimientos de fibra de vidrio tratados para resistir las condiciones del ambiente marino.

Además de su significado espiritual, el monumento contribuirá a poner en valor el Parque del Niño «Gaelito», dedicado a la memoria de Jesús Gael Alejandro Rodríguez. El proyecto contempla que este espacio, ubicado en una zona vulnerable del Callao, ofrezca un entorno inclusivo para niños y jóvenes.

“Este parque tiene varios simbolismos. Es un parque en honor al niño Gaelito y se encuentra en una zona vulnerable del Callao. Va a ser un espacio para los niños, los jóvenes, un parque hermosísimo, que tiene un parque inclusivo”, sostuvo Solis.

Escultura del papa León XIV busca impulsar el turismo en el Callao

La iniciativa refleja el trabajo conjunto de Caja Huancayo y la Municipalidad Provincial del Callao para promover la cultura, fortalecer la identidad local y recuperar espacios públicos. Por su ubicación frente al mar, el monumento también se proyecta como un nuevo punto de interés turístico, con potencial para atraer visitantes y generar oportunidades para los comerciantes y emprendedores de la zona.

Comunidad del Callao pudo disfrutar de este momento cultural. Foto: difusión.

Con la entrega de esta obra a la ciudadanía, Caja Huancayo contribuye a fortalecer el patrimonio cultural y religioso del Callao, al tiempo que impulsa un espacio de encuentro para las familias y una oportunidad de dinamización de la economía local.

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