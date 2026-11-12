Una madre contra una amenaza fuera de control: de qué trata “Aniquilación”, la nueva película que promete explosiones, combates y mucha adrenalina Adria Arjona y Dan Stevens encabezan 'Aniquilación', la nueva apuesta de A24 que combina explosiones, combates y una historia de supervivencia tras el escape de una peligrosa amenaza militar.

La acción y el suspenso se unen en 'Aniquilación', la nueva película de A24 que apuesta por una historia marcada por enfrentamientos, explosiones y una amenaza capaz de provocar el caos. Con Adria Arjona y Dan Stevens al frente del reparto, la producción presenta una trama de supervivencia en la que proteger a la familia se convierte en la principal prioridad cuando una situación fuera de control pone en peligro a toda una comunidad.

La cinta, dirigida por Adam Wingard, llegará a todos los cines este 12 de noviembre y propone una combinación de acción física, tensión y combates intensos. La historia sigue a una madre que vive en un parque de casas rodantes y debe recurrir a todas sus habilidades para mantener a salvo a sus seres queridos después de que una peligrosa amenaza escapa de una base militar secreta. A partir de ese momento, la supervivencia se convierte en una lucha constante.

¿De qué trata 'Aniquilación', la nueva película de acción e intriga?

La historia de 'Aniquilación' comienza cuando una amenaza escapa de una instalación militar secreta y desencadena una situación de peligro que rápidamente se extiende. En medio del caos se encuentra una madre que vive en un parque de casas rodantes y cuya vida cambia por completo cuando debe enfrentarse a circunstancias extremas para proteger a su familia.

Mientras un grupo de mercenarios intenta controlar la situación, el peligro aumenta y obliga a los protagonistas a poner a prueba su resistencia y capacidad de reacción. La película desarrolla así un relato de supervivencia en el que los enfrentamientos físicos, las explosiones y la tensión forman parte de una lucha que no da tregua.

A diferencia de una propuesta centrada únicamente en las secuencias de acción, la producción también incorpora el instinto de protección familiar como uno de sus ejes narrativos.

La protagonista deberá encontrar la manera de enfrentar una amenaza que supera cualquier situación cotidiana, en un escenario donde cada decisión puede resultar determinante para mantener a salvo a sus seres queridos.

Adria Arjona, Dan Stevens y Alex Pereira encabezan el reparto de 'Aniquilación'

El elenco de 'Aniquilación' reúne a Adria Arjona, Dan Stevens, Eric Wareheim, Alex Pereira y Drew Starkey, entre otros intérpretes. La participación de estos actores constituye uno de los principales atractivos de la producción, que apuesta por personajes involucrados en una situación límite.

Uno de los nombres que destaca es el de Alex Pereira, reconocido campeón de artes marciales mixtas. Su presencia añade un componente especial a las secuencias de combate, especialmente por su experiencia en enfrentamientos físicos y disciplinas de contacto.

Por su parte, Adria Arjona y Dan Stevens encabezan una historia que combina supervivencia, acción y protección familiar. La película utiliza estos elementos para desarrollar una trama en la que los personajes deben responder ante una amenaza que pone en riesgo su entorno.