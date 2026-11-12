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Papa León XIV se encuentra con el Señor de los Milagros en Las Nazarenas y se detiene a rezar ante la imagen

El pontífice hizo una pausa en su recorrido por el Centro Histórico de Lima para acercarse al Cristo Moreno. Cientos de fieles llegaron desde la madrugada a los exteriores del santuario para presenciar el breve encuentro.

El papa León XIV visitó el monasterio de Las Nazarenas en Lima para encontrarse con la imagen del Señor de los Milagros, una importante devoción peruana.
El papa León XIV visitó el monasterio de Las Nazarenas en Lima para encontrarse con la imagen del Señor de los Milagros, una importante devoción peruana.Foto: Latina
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El papa León XIV llegó este jueves 12 de noviembre al monasterio de Las Nazarenas, en el Centro de Lima, para encontrarse con la imagen del Señor de los Milagros. En su segundo día de actividades en el Perú, el Santo Padre arribó a bordo del papamóvil y fue recibido por las hermanitas nazarenas y las sahumadoras, quienes acompañaron este momento de profunda devoción.

Una vez en el santuario, el pontífice se acercó a la imagen del Cristo Moreno y se detuvo para contemplarla y rezar. Luego, agradeció a los presentes y se retiró para continuar con su agenda: un encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima.

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Fieles madrugaron para recibir al papa León XIV

La expectativa por la visita del Santo Padre movilizó a numerosos devotos, quienes comenzaron a llegar desde las 3.00 y 4.00 a. m. a los alrededores del santuario, ubicado en la avenida Tacna. Algunos acudieron desde distritos como Chorrillos y otros puntos de Lima para conseguir un lugar desde donde pudieran verlo.

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Entre los asistentes también estuvieron integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros y personas que mantienen una profunda devoción por el Cristo Moreno. Los pedidos de paz, unión y esperanza para el Perú marcaron la espera de los fieles.

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Papa Francisco también rezó ante el Señor de los Milagros en 2018

La visita de León XIV tiene un antecedente en el viaje del papa Francisco al Perú. El 21 de enero de 2018, durante su última jornada en el país, el entonces pontífice acudió al santuario de Las Nazarenas, recorrió la nave central y rezó en silencio ante la imagen del Cristo Moreno. También compartió una oración con cerca de 500 religiosas de vida contemplativa.

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