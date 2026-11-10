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¡Oficial! 'Wildwood: El bosque salvaje' tendrá nuevo doblaje latino tras controversia por casting de startalents

La insólita decisión de volver a doblar la película 'Wildwood' se tomó tras las críticas sobre el primer reparto de voces, que incluía a influencers como Javier Ibarreche y Macarena García.

Distribuidora de la película 'Wildwood' en México y gran parte de Latinoamérica comunicó el 10 de noviembre la llegada del nuevo doblaje.
Distribuidora de la película 'Wildwood' en México y gran parte de Latinoamérica comunicó el 10 de noviembre la llegada del nuevo doblaje. | Foto: composición LR/Imagem Films MxFoto: composición LR/Imagem Films Mx
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Lo que parecía una simple polémica en redes terminó provocando una decisión poco habitual en la industria del doblaje. A menos de dos semanas de su estreno en cines, ‘Wildwood: El bosque salvaje’ contará con una nueva versión en español latino luego de las numerosas críticas que recibió su primer reparto de voces.

La medida fue confirmada por Imagem Films Mx, distribuidora de la película en México y gran parte de Latinoamérica, en medio de una discusión que puso en el centro del debate la participación de influencers y figuras mediáticas en producciones animadas de gran presupuesto.

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Distribuidora confirma un nuevo doblaje para 'Wildwood: El bosque salvaje’

A través de un comunicado oficial publicado el 10 de noviembre, Imagem Films Mx anunció que trabajó en una nueva interpretación de doblaje para la película de LAIKA, estudio responsable de títulos como ‘Coraline’, ‘ParaNorman’ y ‘Kubo y la búsqueda samurái’. La empresa explicó que la decisión surgió tras evaluar la conversación generada alrededor de la cinta y remarcó que el objetivo es ofrecer una alternativa al público mexicano.

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La distribuidora también quiso tomar distancia de cualquier enfrentamiento con el equipo que participó en el primer proyecto. Por ello, precisó que "la creación de una nueva versión no busca invalidar ni desacreditar el proceso anterior, ni ninguna de las contribuciones artísticas realizadas".

Además, reconoció que los comentarios de los espectadores influyeron en esta decisión. "Siempre damos la bienvenida a los comentarios respetuosos del público sobre nuestras películas y mantenemos nuestro compromiso de escuchar y considerar cuidadosamente las distintas perspectivas", indicó la compañía.

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La polémica en torno al doblaje de ‘Wildwood’, la producción más ambiciosa de LAIKA

La controversia comenzó tras conocerse que varios de los personajes principales fueron asignados a los llamados startalents, entre ellos Javier Ibarreche, Natalia Téllez y Macarena García. Numerosos aficionados cuestionaron la elección al considerar que las interpretaciones no alcanzaban el nivel esperado para una obra de LAIKA. Las críticas cobraron fuerza porque ‘Wildwood’ es una producción muy importante dentro del catálogo del estudio. El proyecto demandó alrededor de quince años de desarrollo y ha sido presentado como una de las apuestas más ambiciosas de la compañía especializada en animación stop-motion.

En medio de la controversia, el actor de doblaje Emilio Treviño, quien interpreta a Curtis Mehlberg y era uno de los pocos profesionales del doblaje presentes en el elenco principal, confirmó que continuará formando parte de la nueva versión.

Javier Ibarreche, Natalia Téllez, Macarena García y Emilio Treviño en presentación de 'Wildwood'.

Javier Ibarreche, Natalia Téllez, Macarena García y Emilio Treviño en presentación de 'Wildwood'.

¿Se verá el redoblaje de ‘Wildwood’ en Perú?

Por ahora, la exhibición del nuevo doblaje de ‘Wildwood: El bosque salvaje’ solo ha sido confirmada para México a partir del 12 de noviembre. Aunque Imagem Films también distribuye la película en Perú, no existe hasta el momento un anuncio oficial sobre la llegada de esta versión a las salas nacionales.

De momento, los cines peruanos mantienen la proyección de la cinta con el doblaje original o en idioma inglés subtitulado. La principal incógnita ahora es si el redoblaje que verá el público mexicano terminará extendiéndose al resto de Latinoamérica.

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