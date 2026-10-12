Las películas más esperadas para el cierre del 2026: fechas de estreno, sinopsis, reparto y todo lo que debes saber

El último tramo del 2026 se perfila como uno de los periodos más competitivos e impactantes para la cartelera cinematográfica global. Las principales casas productoras de Hollywood han reservado sus cartas más fuertes para los meses de cierre de año, apostando por distopías juveniles, adaptaciones de videojuegos legendarios, animación de autor, aventuras familiares y puro terror psicológico.

Los fanáticos del séptimo arte ya cuentan los días para acudir a las salas con propuestas que van desde combates callejeros hasta mundos mágicos en 'stop-motion' y arenas de supervivencia. A continuación, repasamos la guía definitiva con las producciones más anticipadas que marcarán la cartelera comercial, sus detalles de producción y las fechas que debes agendar en tu calendario. Sin contar otros grandes estrenos como 'Dune: Parte 3' y 'Avengers: Doomsday'.

Street Fighter: el salto definitivo del clásico de peleas al 'live-action'

Legendary Pictures junto a Capcom unen fuerzas para llevar el dieciséis de octubre a la pantalla grande una nueva adaptación en acción real del videojuego más influyente del género de lucha, 'Street Fighter'. La trama rescata el místico torneo de artes marciales organizado por la corporación criminal Shadaloo, reuniendo a peleadores de todo el planeta como Ryu, Ken, Chun-Li y Guile en combates cuerpo a cuerpo de alta intensidad.

La cinta promete hacer justicia al legado de la saga con coreografías de artes marciales de primer nivel, efectos prácticos y una fidelidad visual pensada tanto para los nostálgicos del arcade como para las nuevas generaciones. Este film está protagonizado por Andrew Koji, Noah Centineo, Callina Liang, Jason Momoa y 50 Cent.

Wildwood: la magia del 'stop-motion' de Laika llega a la pantalla grande

El prestigioso estudio Laika vuelve a las salas el 29 de octubre con Wildwood, su ambiciosa película de animación en 'stop-motion' dirigida por Travis Knight. Basada en la novela de Colin Meloy, la historia sigue a Prue McKeel en una peligrosa travesía hacia un bosque encantado en las afueras de Portland, emprendida con el único propósito de rescatar a su hermano menor de las garras de un ejército de cuervos parlantes.

Los seguidores de la animación celebran este regreso como una de las propuestas visuales más deslumbrantes del calendario cinematográfico, con un proyecto que combina una estética artesanal de vanguardia con un tono de fantasía oscura y conmovedora. El film contará con las voces de estrellas como Carey Mulligan, Mahershala Ali, Awkwafina y Angela Bassett.

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping: el regreso de Panem a la pantalla grande

La aclamada saga distópica de Suzanne Collins vuelve a los cines con una precuela directa centrada en los 50° Juegos del Hambre. Con fecha de estreno programada para el 20 de noviembre de 2026 bajo la dirección de Francis Lawrence, la cinta explorará la juventud y el sangriento triunfo de Haymitch Abernathy durante el temido Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

La producción promete recuperar la crudeza política, la tensión psicológica y la acción descarnada que consagraron a la franquicia en todo el mundo. Con un elenco renovado que combina jóvenes talentos con figuras consagradas de la industria como Joseph Zada, Mckenna Grace, Ralph Fiennes, Elle Fanning, Kieran Culkin y Jesse Plemons.

'Avengers: Doomsday': el multiverso de Marvel ante su mayor amenaza

Marvel Studios prepara su mayor evento cinematográfico del año con el estreno de 'Avengers: Doomsday', fijado para el 18 de diciembre. Bajo la dirección de los hermanos Russo, el filme marcará el esperado retorno de Robert Downey Jr. al MCU, esta vez en la piel del villano Doctor Doom, desatando una oleada de expectativas entre los seguidores de la franquicia.

La producción busca devolver a Marvel a la cima de la taquilla global, apostando por una escala narrativa masiva y giros que definirán el futuro de la saga de los superhéroes. La cinta contará con los roles protagónicos de figuras como Pedro Pascal, Vanessa Kirby y Anthony Mackie, Chris Hemsworth, entre otros.

Jumanji 4: el juego se desata en el mundo real para cerrar el año

La exitosa franquicia de aventuras de Sony Pictures regresa a los cines el 25 de diciembre de 2026 con su esperada cuarta entrega, nuevamente bajo la dirección de Jake Kasdan. Tras los sucesos vistos en The Next Level, la premisa dará un giro radical, trasladando los peligros del videojuego hasta la vida real.

El cuarteto protagónico conformado por Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan retoma sus emblemáticos roles para liderar esta caótica misión. La cinta se posiciona como la principal alternativa familiar para la cartelera navideña, con una combinación de comedia física y efectos visuales de gran escala.

Werewolf: el terror clásico de licántropos se reinventa en cines

El género de terror reclama su espacio en el calendario el 25 de diciembre con Werewolf, una oscura reinvención del mito del hombre lobo diseñada para estremecer las salas. Ambientada en una comunidad aislada que comienza a ser azotada por brutales ataques durante las noches de luna llena, la película explora la paranoia colectiva, apostando por una atmósfera claustrofóbica y una narrativa de suspenso visceral.

Detrás de las cámaras, el proyecto está bajo la dirección de Robert Eggers (The Witch, The Northman, Nosferatu), quien imprime su sello de terror folclórico, rigor histórico y tensión psicológica. El elenco cuenta con Willem Dafoe en un papel clave, junto a Lily-Rose Depp y Aaron Taylor-Johnson.