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Vuelve la Fiesta del Cine 2026 con entradas desde S/7.50: películas, fechas y lo que debes saber de esta promoción

Películas como 'Coyote vs. ACME' y 'Zona cero' estarán disponibles a precio de promoción en la Fiesta del Cine 2026. Las cadenas también confirmaron ofertas en confitería.

La Fiesta del Cine estará vigente en cadenas como Cineplanet y Cinemark.
La Fiesta del Cine estará vigente en cadenas como Cineplanet y Cinemark. | Foto: composición LR/Cineplanet/KETCHUP
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La Fiesta del Cine regresa en septiembre de 2026 con entradas desde S/7.50 en todo el país. Cadenas como Cineplanet y Cinemark confirmaron la promoción a través de sus redes sociales y ya activaron la venta o preventa para que los espectadores aseguren su butaca.

La expectativa crece gracias a la cartelera vigente, que mantiene a ‘Coyote vs. ACME’ entre los títulos más vistos, y los estrenos programados para este fin de semana. Entre los títulos más esperados figuran la secuela de ‘Hechizo de amor’ y la nueva cinta del creador de ‘Estación zombi’, así como los documentales nacionales sobre la cantante folclórica Flor Pucarina y el ceviche.

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¿Hasta cuándo es la Fiesta del Cine en septiembre del 2026?

El evento se desarrollará por tiempo limitado. En Cinemark, la Fiesta del Cine comenzó el martes 8 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 13, mientras que en Cineplanet la promoción estará disponible desde el jueves 10 hasta el mismo domingo.

Ambas cadenas ofrecerán entradas desde S/7.50 (S/7.00 más un recargo de S/0.50 por compra online) para todas las películas en formato 2D a nivel nacional. Por ejemplo, en sedes como Cineplanet Mall del Sur, en San Juan de Miraflores, los asistentes podrán disfrutar de Coyote vs. ACME en pantalla XTREME con ese precio especial.

La promoción también incluye descuentos en confitería: S/9.90 en Cinemark y S/10.00 en Cineplanet para quienes presenten sus baldes o vasos. Los formatos premium, como PRIME, tendrán precios desde S/20.00, con variaciones según la sede.

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¿En qué salas aplicará la Fiesta del Cine 2026?

En cuanto a las salas participantes, Cineplanet confirmó que la Fiesta del Cine se aplicará en todas sus sedes a nivel nacional, incluyendo Alcázar, Arequipa Mall Plaza, Cajamarca, Cusco, Mall del Sur, Piura Real Plaza, Puruchuco, San Miguel, Tacna, Trujillo Centro, Ventanilla, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, entre otras.

Por su parte, Cinemark también se sumará con todas sus salas, entre ellas Asia, Jockey Plaza, Mall Aventura Arequipa, Mallplaza Bellavista, Mallplaza Comas, Mallplaza Trujillo, Megaplaza, Outlet Arauco Arequipa y San Miguel.

¿Qué películas ver en la Fiesta del Cine 2026?

  • 'Coyote vs. ACME'
  • 'Spiderman: Un nuevo día'
  • 'La odisea'
  • 'Impacto mortal'
  • 'Separada pero nunca sola'
  • 'La invitación'
  • 'La noche del demonio: Están entre nosotros'
  • 'El final de la Calle Oak'
  • 'Buenas vibraciones'
  • ‘Ceviche'
  • 'Flor Pucarina: Rebelde hasta los huesos'
  • 'Hechizo de amor: La magia continúa'
  • 'La última tormenta'
  • 'Los juegos del hambre'
  • 'Oasis Don't Look Back in Anger'
  • ‘Puella Magi Madoka Magica: La película parte 3'
  • ‘Tadeo y la lámpara maravillosa'
  • 'Zona cero'
  • 'Terror en el vuelo'.
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