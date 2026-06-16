Las voces en español detrás de 'Toy Story 5'

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Desde las ventanas de las casas, los juguetes de una de las franquicias más grandes del cine ven el brillo de las pantallas encendidas en las salas, en las habitaciones, y se sienten reemplazados. Algunos han sido guardados en cajas en las cocheras u olvidados en los jardines. Pero la batalla contra la tecnología va más allá cuando descubren que los niños interactúan solo gracias a sus tabletas.

Antes de la compra de Lilypad (la cantante Belinda hace el doblaje en español), Bonnie va contra la corriente y aún juega y crea historias junto con Jessie, la vaquera protagonista de Toy Story 5, pero la película codirigida por Andrew Stanton y Kenna Harris nos mostrará también lo que significa ser diferente.

“Hay momentitos que me conmovieron mucho”, nos dice la actriz mexicana Irán Castillo, quien vuelve a poner su voz a Jessie. “Bonnie está sufriendo porque quiere ser ella misma, pero quiere encajar, y entonces sufre y llora. Y digo: ¿cuántos niños, niñas y adolescentes están así, no? Se me hace increíble que hayan abordado el tema así y lo hayan puesto de una forma tan clara, pero también tan amorosa y con humor. Es muy atinado en estos tiempos”.

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La actriz, protagonista de varias de las telenovelas juveniles más sintonizadas como Soñadoras o Clase 406, nos responde por Zoom que no imagina cómo hubiera sido manejar la fama en su adolescencia con la exposición de ahora en las redes sociales. “Agradezco mucho que no me tocó. Sí, agradezco mucho porque yo creo que sí fui una adolescente muy confundida. Digo, creo que todos la adolecemos, pero yo en lo particular sí me sentía muy confundida, no fue muy grata mi adolescencia, de verdad, fue muy incómoda. Entonces, sí creo que las redes y el exceso, más bien, de pantallas, de redes, me hubiera confundido más. Y no sé para dónde le hubiera dado; creo que me hubiera dado depresión y hubiera estado peor mi adolescencia”.

Los juguetes versus la tecnología

Sin intención de hacer spoilers, podemos decir que Toy Story 5 sigue siendo una película dirigida a los niños, pero quizá esta secuela también funciona como un recordatorio de los límites, los vínculos y de lo que no podrá ser reemplazado.

“Yo tengo una hija chiquita, que además está en una etapa en la que nos ha tocado a su mamá y a mí decirle: ‘A ver, espérame, esto hasta aquí es virtual, hasta acá es real”, nos cuenta Arturo Mercado Jr., la voz de Woody para Latinoamérica.

Su personaje, al igual que Buzz Lightyear, vuelve como secundario, pero como un trasfondo importante y con bromas sobre el paso del tiempo. “Hay el riesgo de que con tanta tecnología de verdad perdamos dónde está el límite de la realidad virtual y de tu realidad absoluta. Nos toca, obviamente, trabajar con todo esto y utilizar esa tecnología bien sin perder el toque humano. Es lo complicado que hay que enseñarles a las nuevas generaciones”.

José Luis Orozco, la voz de Buzz, añade: “Es importante que el ser humano en general, no pierda la creatividad, no pierda la imaginación, porque finalmente jugar en la vida es muy importante”.

¿Está implícito o explícito que, en tiempos de inteligencia artificial, el trabajo del artista no podría ser reemplazado? La actriz responde: “Yo siento que está muy directo. Es que al final somos seres humanos y necesitamos la conexión. Necesitamos tocarnos, necesitamos vernos. Y eso es lo que está en la peli, que se me hace hermosísimo”.