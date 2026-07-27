Festival de Cine de Lima 2026: Chela De Ferrari estrena 'Ser Hamlet', su primera película

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La exitosa versión teatral de Hamlet con ocho actores con síndrome de Down llega al cine dirigida por Chela De Ferrari y se estrenará en el Festival de Cine de Lima. La directora de teatro debuta como cineasta con un filme que muestra el recorrido de siete años con un elenco que la llevó a 50 países.

PUEDES VER: Teatro 2025: el arte como un acto de resistencia

“Nos embarcamos en este montaje porque siempre supe que estábamos creando algo importante. Desde su estreno empezaron las primeras invitaciones a festivales de otros países y continentes. Esto nos demuestra que la obra no solo es valiosa por su dimensión social, sino también por su propuesta artística. Haber sido parte de festivales teatrales como Mirada en Brasil o de Santiago a Mil en Chile ha sido un gran respaldo para este proyecto que da visibilidad a propuestas que rompen el molde”, comenta De Ferrari.

La obra estrenada en 2019 en La Plaza, ha sido la más exitosa de esa sala, comentó la directora cuando anunció la temporada 2026. Se trató de una versión libre, con música, multimedia y frases sobre los actores y la sociedad. Al casting acudieron 25 personas.

Ser Hamlet es protagonizada por Octavio Bernaza, Jaime Cruz, Lucas Demarchi, Manuel García, Diana Gutiérrez, Cristina León Barandiarán, Ximena Rodríguez y Álvaro Toledo. Se estrena el 7 de agosto en la nueva sección Latinoamérica - Fuera de competencia.