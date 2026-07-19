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'La casa del dragón' temporada 3 capítulo 5: ¿cuándo y a qué hora se estrena el quinto episodio de 'House of the Dragon'?

El episodio 5 de 'La casa del dragón' temporada 3 llegará a HBO y HBO Max con un nuevo capítulo decisivo para Rhaenyra Targaryen. Consulta la fecha de estreno, los horarios por país y dónde verlo en streaming.

'La casa del dragón' estrena un nuevo capítulo impactante. Foto: YouTube
'La casa del dragón' estrena un nuevo capítulo impactante. Foto: YouTube
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La tensión política y militar continúa aumentando en House of the Dragon tras los acontecimientos del cuarto episodio de la tercera temporada. Con el avance de las fuerzas de Ormund Hightower y las decisiones cada vez más arriesgadas de Rhaenyra Targaryen, la disputa por el Trono de Hierro entra en una etapa determinante que promete modificar el rumbo de la guerra entre los bandos enfrentados.

Después de un capítulo marcado por alianzas, traiciones y nuevos conflictos, la expectativa ahora se concentra en 'La casa del dragón' temporada 3 capítulo 5, una entrega que estará disponible exclusivamente a través de HBO y HBO Max. A continuación, conoce la fecha de lanzamiento, los horarios oficiales para cada país y los detalles más importantes sobre el próximo episodio de la serie basada en el universo de George R. R. Martin.

PUEDES VER: 'La casa del dragón' temporada 3 capítulo 2: ¿cuándo y a qué hora se estrena el segundo episodio de 'House of the Dragon'?

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Fecha de estreno de 'La casa del dragón' temporada 3 capítulo 5

El quinto episodio de 'La casa del dragón' temporada 3 se estrenará el domingo 19 de julio de 2026 a través de HBO y en la plataforma HBO Max. La nueva entrega continuará desarrollando las consecuencias de lo ocurrido en Tumbleton (3x04), donde Rhaenyra enfrentó nuevos desafíos para conservar el control del Trono de Hierro mientras sus rivales consolidaban posiciones estratégicas.

En el episodio anterior, Ormund Hightower llevó su ejército hasta Tumbleton, mientras Daemon Targaryen viajó al Valle para negociar con Lady Jeyne Arryn en busca de recursos. Durante su regreso, Caraxes lo condujo hasta una cueva donde encontró a Rhaena junto a Sheepstealer. Tras descubrir la implicación de su hija en la muerte de Jacaerys, Daemon presentó a un supuesto responsable ante Rhaenyra, un movimiento que despertó las sospechas de Mysaria.

Al mismo tiempo, la reina nombró a Ser Torrhen Manderly como nuevo Consejero de la Moneda y envió a Hugh Hammer hacia Tumbleton con tropas para vigilar los movimientos enemigos. En paralelo, Ormund presionó a Daeron para ejecutar un castigo ejemplar, una decisión que terminó marcando un punto de inflexión para el joven príncipe en medio del conflicto por la sucesión.

PUEDES VER: 'La casa del dragón' temporada 3, capítulo 3: horario de estreno y dónde ver online el nuevo episodio en HBO Max

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¿A qué hora sale 'La casa del dragón' temporada 3 capítulo 5?

El estreno de House of the Dragon está programado para las 9.00 p. m. (ET) del domingo 19 de julio a través de HBO y HBO Max. Debido a las diferencias horarias, los seguidores de la serie podrán verlo en distintos horarios según su país.

Horarios de estreno por país

  • Estados Unidos: 6.00 p. m. (PT) / 9.00 p. m. (ET)
  • México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7.00 p. m.
  • Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 8.00 p. m.
  • Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9.00 p. m.
  • Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 10.00 p. m.
  • España: 2.00 a. m. del lunes 20 de julio.

Para ver 'La casa del dragón' temporada 3 capítulo 5 es necesario contar con una suscripción activa a HBO Max, plataforma que distribuye en exclusiva la serie junto con la señal televisiva de HBO.

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