Venecia 2026: el director de 'Trainspotting' estrena una película sobre el magnate que inspiró la serie 'Succession'

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Parte de la historia de Rupert Murdoch, presidente de Fox hasta 2023, abrirá el Festival de Cine de Venecia. Ink, dirigida por el oscarizado director Danny Boyle, muestra la adquisición del sensacionalista The Sun por parte del magnate de los medios, actualmente dueño de “un imperio conservador” y cuya familia inspiró la serie Succession.

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La película está protagonizada por Jack O’Connell en el papel del editor Larry Lamb, Guy Pearce interpreta a Rupert Murdoch y Claire Foy es Jules Davies. El director de Trainspotting y de Quisiera ser millonario traslada al espectador a 1969. “He asistido a la Bienal muchas veces, pero este es mi bautismo en el festival de cine. Es un gran honor estar en una ciudad con un arte tan extraordinario e inaugurar este gran festival con mi nueva película”, comenta en un comunicado sobre la película basada en la obra de teatro que se estrenó en Londres.

“Un guion de James Graham que me sentí obligado y privilegiado a realizar. El año en que pisamos por primera vez la Luna, y el año en que Rupert Murdoch y Larry Lamb lanzaron un periódico que iba a cambiar el mundo mucho más”, afirmó Boyle en un texto difundido por el Festival de Venecia. El director consideró que el éxito fue contra todo pronóstico, antes del fenómeno de las redes sociales. “Mucho antes de Fox News, el clickbait y Truth Social; décadas antes de Twitter, Facebook, Google y OnlyFans, estos dos hombres crearon un nuevo tabloide que, contra todo pronóstico, se convirtió en el periódico de mayor venta del mundo. Descarado, irreverente y audaz: el revolucionario The Sun desafió al sistema y transformó nuestro mundo para la era moderna”.

El director artístico del festival italiano, Alberto Barbera, agregó que la película “narra la adquisición por parte del editor Rupert Murdoch, quien lo confió al inescrupuloso Larry Lamb, convirtiéndolo en el tabloide más vendido de Gran Bretaña”.

La obra de teatro escrita por James Graham ha sido elogiada por la crítica. Para The Guardian, se trató de un drama “que no ofrece sermones sobre ética periodística”, pero que muestra también que “existe el deseo de un colonialista de vengarse del establishment británico y la necesidad de un empresario de dejar en ridículo a su principal rival, el Daily Mirror”.

Entonces, según las reseñas de la obra de teatro, se trata de un guion no solo sobre el periodismo, sino sobre la historia de un hombre “impulsado por la lógica despiadada del mercado”.

El Festival de Venecia se inaugura el 2 de septiembre y Barbera agrega: “Un director ganador del Óscar, uno de los dramaturgos más destacados del panorama teatral londinense y tres de los actores más aclamados del cine británico contemporáneo: estas son las credenciales que respaldan la película de Danny Boyle”.❖