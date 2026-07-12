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¿Quieres ser el próximo Naruto? Lionsgate anuncia el inicio del casting global de protagonistas para el live-action de la película

Lionsgate abrió el casting global para encontrar a los protagonistas del live-action de Naruto. Conoce qué personajes busca la producción, qué se sabe del proceso y cuándo podría llegar la película.

El live action de Naruto se podría estrenar en 3 años. Foto: Difusión
El live action de Naruto se podría estrenar en 3 años. Foto: Difusión
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Lionsgate dio un paso importante en el desarrollo del esperado live-action de Naruto al anunciar la apertura de un casting internacional para seleccionar a los protagonistas de la adaptación cinematográfica del popular manga creado por Masashi Kishimoto. La búsqueda estará enfocada en encontrar a los intérpretes de Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura, integrantes del emblemático Equipo 7, uno de los grupos más reconocidos de la historia del anime.

La producción estará dirigida por Destin Daniel Cretton y representa uno de los proyectos más ambiciosos basados en una franquicia japonesa. Aunque la compañía confirmó que la búsqueda de talento será a nivel mundial, por ahora no ha revelado las fechas de inscripción, los requisitos para participar ni el procedimiento oficial que deberán seguir los aspirantes.

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Abren casting global para interpretar a Naruto y al Equipo 7

El anuncio de Lionsgate marca el inicio de una nueva etapa para la adaptación cinematográfica de Naruto, una de las series de manga y anime más influyentes de las últimas décadas. En esta primera fase, el estudio concentrará sus esfuerzos en elegir a los actores que interpretarán a Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura, personajes que conforman el Equipo 7 y protagonizan la historia original.

La convocatoria tendrá alcance internacional, una decisión que refleja la enorme popularidad de la franquicia fuera de Japón. A diferencia de otras adaptaciones de manga que han limitado la búsqueda de talento a determinadas regiones, Lionsgate optó por una selección abierta a candidatos de distintas nacionalidades, con el objetivo de encontrar a los intérpretes que mejor representen a los personajes en la gran pantalla.

Por el momento, la producción únicamente ha confirmado la búsqueda de estos tres papeles principales. El resto del elenco será elegido en una etapa posterior del desarrollo del proyecto.

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¿Quiénes pueden postular al casting para el live-action de Naruto?

Hasta ahora, Lionsgate solo ha informado que el proceso será un casting global. Sin embargo, la empresa todavía no publica las condiciones para participar ni el calendario oficial de inscripciones.

Entre los aspectos que permanecen pendientes de confirmación se encuentran:

  • Fechas de apertura y cierre del casting.
  • Requisitos para presentar una candidatura.
  • Plataformas o canales oficiales para enviar audiciones.
  • Criterios de selección para los aspirantes.

La falta de estos detalles indica que el proceso aún se encuentra en una fase inicial de organización. Por ello, quienes estén interesados en formar parte del live-action de Naruto deberán esperar próximos anuncios de la productora.

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¿Qué se sabe sobre el live-action de Naruto?

La película contará con Destin Daniel Cretton como director y guionista. El equipo de producción también reúne a Avi Arad, Ari Arad y Emmy Yu, de Arad Productions, además del propio Cretton junto con Jeyun Munford, de Hisako. Jeremy Latcham completa el grupo de productores encargados de impulsar el proyecto.

Con este equipo creativo, Lionsgate busca trasladar al cine el universo creado por Masashi Kishimoto, cuya obra se convirtió en una referencia de la cultura popular japonesa junto a franquicias como One Piece y Dragon Ball Z.

Aunque la preproducción ya está en marcha, la película todavía no cuenta con una fecha oficial de estreno. Diversas estimaciones de la industria apuntan a un posible lanzamiento entre 2028 y 2029, un calendario que dependerá del avance del casting, la conformación del reparto y el desarrollo del rodaje.

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