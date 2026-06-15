'Culpa tuya: Londres' reparto: ¿quién es quién en la película de Amazon Prime Video?

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El estreno de 'Culpa tuya: Londres' en Amazon Prime Video marca un nuevo capítulo dentro del universo de la trilogía 'Culpables', creada por Mercedes Ron. La producción retoma la historia de Noah y Nick en un punto decisivo de sus vidas, cuando sus caminos comienzan a separarse entre la vida universitaria en Oxford y el entorno empresarial londinense.

La película, cuyo lanzamiento está previsto para el miércoles 17 de junio de 2026, adapta el segundo libro de la saga y continúa la línea narrativa de la versión española, ahora con una ambientación británica que redefine el conflicto central entre sus protagonistas. En este contexto, el amor, las decisiones personales y las presiones externas vuelven a poner a prueba su vínculo.

'Culpa tuya: Londres' reparto: lista del elenco principal de la trilogía 'Culpables'

El reparto de 'Culpa tuya: Londres' está encabezado por los actores que retoman los personajes centrales de la historia, lo que consolida la continuidad de la saga 'Culpables' en su versión internacional.

Asha Banks como Noah : protagonista de la historia, inicia una nueva etapa en la Universidad de Oxford, donde su vida social y emocional se ve transformada por nuevas relaciones y decisiones clave.

: protagonista de la historia, inicia una nueva etapa en la Universidad de Oxford, donde su vida social y emocional se ve transformada por nuevas relaciones y decisiones clave. Matthew Broome como Nick : regresa como el hermanastro de Noah. En esta entrega se incorpora al mundo corporativo junto a su padre, vinculado a Leister Enterprises.

: regresa como el hermanastro de Noah. En esta entrega se incorpora al mundo corporativo junto a su padre, vinculado a Leister Enterprises. Louisa Binder como Sophia : personaje de perfil ambicioso que se incorpora al entorno profesional de Nick y centra su interés en él desde su llegada a la empresa.

: personaje de perfil ambicioso que se incorpora al entorno profesional de Nick y centra su interés en él desde su llegada a la empresa. Joel Nankervis como Michael: estudiante de Oxford que se acerca a Noah con una amistad que rápidamente adquiere una dimensión más compleja de lo esperado.

Más actores y personajes de 'Culpa tuya: Londres'

El universo de 'Culpa tuya: Londres' en Amazon Prime Video se amplía con nuevos personajes que influyen directamente en el desarrollo de la historia y en las tensiones entre sus protagonistas.

Scarlett Rayner como Briar : estudiante universitaria que se acerca a Noah en Oxford, aunque sus intenciones no resultan del todo transparentes.

: estudiante universitaria que se acerca a Noah en Oxford, aunque sus intenciones no resultan del todo transparentes. Orlando Norman como Cruz : figura vinculada al entorno de carreras clandestinas y hombre de confianza de Ronnie.

: figura vinculada al entorno de carreras clandestinas y hombre de confianza de Ronnie. Ray Fearon como William : personaje dentro del entorno adulto de la historia, con participación en el desarrollo de la trama empresarial.

: personaje dentro del entorno adulto de la historia, con participación en el desarrollo de la trama empresarial. Enva Lewis como Jenna

Nicole Ansari-Cox como Olivia Woodgate

Eve Macklin como Ella

Sam Buchanan como Ronnie

Kerim Hassan como Lion

Seosaimhin Hennelly como Maddie

Harvey Almond como Tom

Kristal Sisodia como Sandra

Cada uno de estos personajes contribuye a ampliar las líneas narrativas de la producción, que combina el drama romántico con conflictos personales, universitarios y empresariales en el entorno de Oxford y Londres.