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Cine y series

'Culpa tuya: Londres' reparto: ¿quién es quién en la película de Amazon Prime Video?

'Culpa tuya: Londres' llega a Amazon Prime Video el 17 de junio de 2026 con el regreso de Noah y Nick y nuevas incorporaciones al reparto de la saga 'Culpables', que vuelve a explorar amor, secretos y tensiones en Oxford y Londres.

'Culpa tuya: Londres' continúa la saga 'Culpables'. Foto: YouTube
'Culpa tuya: Londres' continúa la saga 'Culpables'. Foto: YouTube
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El estreno de 'Culpa tuya: Londres' en Amazon Prime Video marca un nuevo capítulo dentro del universo de la trilogía 'Culpables', creada por Mercedes Ron. La producción retoma la historia de Noah y Nick en un punto decisivo de sus vidas, cuando sus caminos comienzan a separarse entre la vida universitaria en Oxford y el entorno empresarial londinense.

La película, cuyo lanzamiento está previsto para el miércoles 17 de junio de 2026, adapta el segundo libro de la saga y continúa la línea narrativa de la versión española, ahora con una ambientación británica que redefine el conflicto central entre sus protagonistas. En este contexto, el amor, las decisiones personales y las presiones externas vuelven a poner a prueba su vínculo.

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'Culpa tuya: Londres' reparto: lista del elenco principal de la trilogía 'Culpables'

El reparto de 'Culpa tuya: Londres' está encabezado por los actores que retoman los personajes centrales de la historia, lo que consolida la continuidad de la saga 'Culpables' en su versión internacional.

  • Asha Banks como Noah: protagonista de la historia, inicia una nueva etapa en la Universidad de Oxford, donde su vida social y emocional se ve transformada por nuevas relaciones y decisiones clave.
  • Matthew Broome como Nick: regresa como el hermanastro de Noah. En esta entrega se incorpora al mundo corporativo junto a su padre, vinculado a Leister Enterprises.
  • Louisa Binder como Sophia: personaje de perfil ambicioso que se incorpora al entorno profesional de Nick y centra su interés en él desde su llegada a la empresa.
  • Joel Nankervis como Michael: estudiante de Oxford que se acerca a Noah con una amistad que rápidamente adquiere una dimensión más compleja de lo esperado.

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Más actores y personajes de 'Culpa tuya: Londres'

El universo de 'Culpa tuya: Londres' en Amazon Prime Video se amplía con nuevos personajes que influyen directamente en el desarrollo de la historia y en las tensiones entre sus protagonistas.

  • Scarlett Rayner como Briar: estudiante universitaria que se acerca a Noah en Oxford, aunque sus intenciones no resultan del todo transparentes.
  • Orlando Norman como Cruz: figura vinculada al entorno de carreras clandestinas y hombre de confianza de Ronnie.
  • Ray Fearon como William: personaje dentro del entorno adulto de la historia, con participación en el desarrollo de la trama empresarial.
  • Enva Lewis como Jenna
  • Nicole Ansari-Cox como Olivia Woodgate
  • Eve Macklin como Ella
  • Sam Buchanan como Ronnie
  • Kerim Hassan como Lion
  • Seosaimhin Hennelly como Maddie
  • Harvey Almond como Tom
  • Kristal Sisodia como Sandra

Cada uno de estos personajes contribuye a ampliar las líneas narrativas de la producción, que combina el drama romántico con conflictos personales, universitarios y empresariales en el entorno de Oxford y Londres.

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