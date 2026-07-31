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Tal como sucedió con producciones de HBO que recogen testimonios contra Michael Jackson (en Leaving Neverland) o Woody Allen (en Allen contra Farrow), esta vez la cadena BBC emitió el documental en el que cuatro mujeres acusan al ganador del Óscar y vocalista de la banda Thirty Seconds to Mars.

Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret (Jared Leto: el oscuro secreto de Hollywood), reúne a un grupo de mujeres que denuncian al artista. Ellas revelan haber sido admiradoras de su carrera en el cine y en la música, y que por eso se acercaron a él cuando eran adolescentes.

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Lo que sugieren los testimonios es que las denuncias contra el actor de Dallas Buyers Club eran un secreto a voces en la industria. “No estás realmente en Los Ángeles hasta que Jared Leto intenta forzarte entre bastidores con una falda escocesa y un gorro de nieve”, dice un post de Facebook de la DJ Allie Teilz publicado el 12 de enero de 2012. El documental vuelve a mencionarlo y comenta que la DJ empezó a recibir mensajes de mujeres que aseguran haber sufrido experiencias similares cuando tenían entre 14 y 16 años.

“En total, 10 mujeres han hablado para el documental de la BBC Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood, y nueve de ellas han compartido sus historias públicamente por primera vez. Todas las mujeres afirman haber conocido a Leto entre 2002 y 2016, cuando él tenía entre 30 y 40 años. Ahora tiene 54 años”, señala la cadena en un artículo.

Una de las denunciantes declara que fue agredida sexualmente en el baño de un hotel cuando tenía 17 años. Otra comenta que tuvo relaciones sexuales consentidas. “Según ella, Leto restó importancia a una conversación sobre el hecho de que la edad de consentimiento en ese estado de EE.UU. era de 18 años”.

El documental dura poco menos de una hora. Una de las entrevistadas (Etta) señala que tenía 16 años cuando el actor le hacía llamadas telefónicas con contenido sexual explícito. “Posteriormente, se le envió un acuerdo de confidencialidad para impedirle hablar sobre su relación con Leto, documento al que tuvo acceso la BBC. Sin embargo, ella se negó a firmarlo”, describe la cadena en su web.

Testimonios de extrabajadores

Jared Leto era conocido como figura de la televisión por la serie My So-Called Life, pero tuvo una ascendente carrera en el cine desde Fight Club (1999) o American Psycho (2000). Sin embargo, su protagónico en la celebrada película independiente Requiem for a Dream (2000) le dio el respeto de la crítica. Su primer Óscar lo ganó con Dallas Buyers Club (2013), película en la que interpretó a una mujer trans. El actor fue elogiado por su interpretación, pero también por su emotivo discurso dedicado a “todos los soñadores del mundo en lugares como Ucrania y Venezuela”.

Según lo señalado en el documental, por esos años Jared Leto ya había sido acusado por más de una mujer en Hollywood. Dos trabajadores de la banda contaron que se sentían incómodos de ver al cantante interactuar con adolescentes e invitarlas a los camerinos o a la casa donde estaban trabajando. “Creo que todos pensábamos que la diferencia de edad era demasiado grande”. Agregan que Thirty Seconds to Mars contactaba a agencias de modelos para regalar entradas VIP. La petición era que solo fueran mujeres que luego eran invitadas a los camerinos.

“La BBC ha corroborado varios de los testimonios de las mujeres con amigos y familiares que fueron informados de los encuentros con Leto en su momento. En algunos casos, también hemos visto fotografías y mensajes que respaldan sus relatos”

Al emitirse el documental, el artista ha negado las acusaciones. “Nunca he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida”, aseguró Leto, de 54 años, en un comunicado transmitido por sus representantes. “Estas acusaciones son absolutas y categóricamente falsas”