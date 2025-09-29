El 17 de septiembre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició su visita oficial al Reino Unido acompañado por la primera dama. Ese mismo día, acudieron al Castillo de Windsor, donde fueron recibidos por los guardias reales, así como por el príncipe y la princesa de Gales, antes de reunirse con el rey Carlos III y la reina Camila.

En ese contexto, se viralizó en la red social Threads un video manipulado que lleva el logo de Sky News, en el que aparecen Donald Trump y Melania Trump siendo recibidos por la guardia real británica, que supuestamente interpreta la “Marcha imperial”, tema asociado a Darth Vader, personaje de la saga Star Wars. No obstante, se trata de un montaje: en el video original, difundido por Sky News, la escolta real interpreta las melodías del himno nacional de Estados Unidos.

Donald Trump fue recibido por la guardia real del Reino Unido con el himno de Estados Unidos

El video original corresponde al medio británico Sky News, que transmitió en vivo el 17 de septiembre de 2025 la visita de Donald Trump al Castillo de Windsor. Como parte de la bienvenida del rey y la reina británicos al presidente de Estados Unidos, la escolta real interpretó el himno nacional estadounidense.

Además, el medio internacional Fox 9 y el canal de YouTube ‘The Royal Family Channel’, que publica contenido exclusivo sobre la familia real británica, también cubrieron el evento. En ambas transmisiones se pudo ver a la guardia real interpretando el himno nacional de Estados Unidos.

Fox 9 y ‘The Royal Family Channel’ cubrieron la llegada de Donald Trump al castillo de Windsor.

Conclusión

En resumen, el video que muestra a Donald Trump y a Melania Trump siendo recibidos con la “Marcha imperial” durante su visita al castillo de Windsor no es auténtico. Se trata de una edición manipulada que utiliza imágenes reales captadas por Sky News, pero con el audio alterado. El material original, transmitido en vivo el 17 de septiembre de 2025, registra a la escolta real británica interpretando el himno nacional de Estados Unidos como parte de la bienvenida oficial al presidente. En función de lo expuesto, se concluye que es falso el video que muestra a Donald Trump siendo recibido con la “Marcha imperial” durante su visita a la familia real británica.

