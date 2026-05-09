‘Yellowstone’ spin-off: cuándo se estrena cada capítulo de ‘Dutton Ranch’, la secuela de la serie de Paramount+

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Tras el desenlace de ‘Yellowstone’, el universo creado por Taylor Sheridan continuará expandiéndose con ‘Dutton Ranch’, la nueva producción derivada que retomará la historia de Beth Dutton y Rip Wheeler luego de abandonar Montana para iniciar una nueva vida en Texas. La ficción, protagonizada por Kelly Reilly y Cole Hauser, debutará en Paramount+ el 15 de mayo de 2026 con un estreno doble.

Ambientada aproximadamente un año después del final de la serie original, mostrará a la pareja intentando construir un futuro lejos de los conflictos que marcaron el legado de John Dutton. Sin embargo, la tranquilidad que buscan junto a Carter, el hijo adoptivo de ambos, interpretado por Finn Little, se verá amenazada por nuevos rivales y tensiones que volverán a ponerlos en el centro de una disputa territorial.

¿Cuándo se estrena cada capítulo de ‘Dutton Ranch’?

La primera temporada de ‘Dutton Ranch’ tendrá un total de nueve episodios y estrenará nuevos capítulos semanalmente en Paramount+ hasta el 3 de julio de 2026. El proyecto cuenta con Chad Feehan como showrunner y productor ejecutivo, mientras que Taylor Sheridan y John Linson participan como creadores de los personajes originales de ‘Yellowstone’.

Además de Kelly Reilly y Cole Hauser, el reparto incluye a Finn Little, Jai Courtney, J. R. Villarreal, Juan Pablo Raba, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind, Ed Harris, Annette Bening y Morgan Wade.

Este es el calendario confirmado de estreno de cada episodio:

Episodio 1 — “The Untold Want”: 15 de mayo de 2026

Episodio 2 — “Earn Another Day”: 15 de mayo de 2026

Episodio 3: 22 de mayo de 2026

Episodio 4: 29 de mayo de 2026

Episodio 5: 5 de junio de 2026

Episodio 6: 12 de junio de 2026

Episodio 7: 19 de junio de 2026

Episodio 8: 26 de junio de 2026

Episodio 9: 3 de julio de 2026

La serie continuará explorando el impacto emocional y familiar que dejó el cierre de 'Yellowstone', aunque ahora traslada el conflicto al entorno rural de Texas. Según la sinopsis oficial, Beth y Rip intentarán mantener unido su nuevo hogar mientras enfrentan amenazas externas vinculadas al negocio ganadero y al control de las tierras.

¿Cómo ver cada episodio de la secuela de ‘Yellowstone’?

Los episodios de 'Dutton Ranch' estarán disponibles exclusivamente a través de Paramount+, plataforma que estrenará los dos primeros capítulos el mismo día del lanzamiento. Después de ese debut, el servicio publicará un nuevo episodio cada viernes.

Estos son los horarios de estreno confirmados para América Latina y Estados Unidos:

País Horario Estados Unidos 12:00 a.m. PT / 3:00 a.m. ET México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica 1:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá y Ecuador 2:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico 3:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil 4:00 a.m.

Para acceder a la serie, los usuarios deberán contar con una suscripción activa a Paramount+. El nuevo spin-off de ‘Yellowstone’ forma parte de la estrategia de expansión de la franquicia creada por Taylor Sheridan, que en los últimos años sumó producciones como ‘1883’ y ‘1923’.