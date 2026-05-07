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Actriz peruana Q’orianka Kilcher demanda a James Cameron por presunto uso de su rostro en ‘Avatar’ sin su permiso

“Eso no es hacer cine. Eso es robo”, expresó la actriz nacional Q’orianka Kilcher al acusar al famoso director James Cameron y a Disney.

Q'orianka Kilcher nació en Alemania, pero su padre es peruano. Foto: Composición LR/Instagram.
Q'orianka Kilcher nació en Alemania, pero su padre es peruano. Foto: Composición LR/Instagram.
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La actriz peruana Q’orianka Kilcher, conocida por su papel de Pocahontas en la película 'El nuevo mundo' junto a estrellas como Collin Farrell y Christian Bale, ha suscitado polémica al acusar al director James Cameron y a Disney de utilizar sus rasgos faciales sin su consentimiento para dar vida al personaje de Neytiri en 'Avatar'.

Kilcher manifestó que, a lo largo del tiempo, numerosas personas comenzaron a notar un parecido notable entre ella y la protagonista de la famosa cinta. La artista expresó que, con el transcurso de los años, llegó a la conclusión de que su imagen pudo haber sido una fuente de inspiración directa para el diseño del personaje.

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Q’orianka Kilcher habla sobre su acusación a James Cameron

Q’orianka Kilcher expresó su descontento con el uso de imágenes de personas en producciones cinematográficas sin el consentimiento de quienes podrían haber servido de referencia.

En una reciente entrevista, la actriz afirmó: 'Eso no es hacer cine. Eso es robo', refiriéndose a la utilización de tecnología digital y captura facial en grandes proyectos de Hollywood. Kilcher argumenta que nunca imaginó que alguien en quien confiaba emplearía su rostro en un proceso de diseño sin su conocimiento. 'Eso cruza una línea muy importante. Este acto es profundamente incorrecto', sostiene en su demanda.

La actriz también reveló que, al recibir un boceto de James Cameron, pensó que se trataba de un gesto personal, relacionado con el casting y su activismo. Sin embargo, Kilcher subrayó que no fue contactada por el equipo de producción ni recibió reconocimiento por el uso de sus facciones.

Hasta el momento, ni James Cameron ni Disney han emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones planteadas por la actriz.

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lr.pe

¿Quién es la actriz peruana Q’orianka Kilcher?

Q’orianka Kilcher, de 36 años, nació en Schweigmatt, un pequeño asentamiento rural ubicado cerca de la Selva Negra, en Baden-Wurtemberg, Alemania. Su padre, Wachan Bajiyoperak Vega, es un artista peruano originario de Madre de Dios y de ascendencia quechua harakmbet.

Por su parte, su madre, Saskia Kilcher, es una activista por los derechos humanos de ascendencia suiza, nacida en Alaska, Estados Unidos. La actriz ha ganado reconocimiento por su interpretación de Pocahontas en la película 'El nuevo mundo', estrenada en 2005.

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