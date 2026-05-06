‘The Boys 5’ capítulo 6: fecha y hora confirmada del estreno en Amazon Prime Video
¿Podrá Homelander alcanzar su objetivo de convertirse en inmortal? Descubre cómo ver el episodio 6 de ‘The Boys’ y no perderte ningún detalle.
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La quinta y última temporada de The Boys sigue su curso en Prime Video. Este miércoles 6 de mayo se estrena el sexto episodio de la entrega final, dejando solo dos capítulos más antes de su esperado desenlace. La serie, adaptada de los cómics de Garth Ennis, ha mantenido a sus seguidores al borde del asiento, especialmente tras un reciente episodio repleto de cameos, destacando la esperada reunión de Supernatural.
En esta nueva entrega, el Patriota (Homelander) persiste en su misión de alcanzar la inmortalidad mediante el V1, mientras que Carnicero, Luz Estelar y su equipo luchan por detenerlo. Además, la muerte de uno de los Siete promete tener un impacto significativo en el desarrollo de la trama.
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¿A qué hora se estrena el capítulo 6 de 'The Boys 5'?
El capítulo 6 de la quinta temporada de 'The Boys' se lanzará este miércoles 6 de mayo en los siguientes horarios para Latinoamérica y España:
- México: 1:00 a.m.
- Colombia: 2:00 a.m.
- Ecuador: 2:00 a.m.
- Venezuela: 3:00 a.m.
- Chile: 4:00 a.m.
- Argentina: 4:00 a.m.
- Perú: 2:00 a.m.
- Bolivia: 3:00 a.m.
- Paraguay: 4:00 a.m.
- Uruguay: 4:00 a.m.
- España: 9:00 a.m. (hora peninsular)
¿Cómo ver todos los capítulos de 'The Boys'?
Para disfrutar del desenlace de 'The Boys' en Perú o cualquier país de Latinoamérica, es necesario contar con una suscripción activa a Prime Video. La serie puede verse desde distintos dispositivos compatibles, como smart TV, smartphones con iOS o Android, tabletas, consolas de videojuegos o directamente desde una computadora.
Solo debes ingresar a la plataforma, escribir 'The Boys' en el buscador y seleccionar la miniatura correspondiente a la temporada 5. Además, la aplicación permite descargar los episodios en dispositivos móviles para verlos después, sin conexión a internet.