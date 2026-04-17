Laëtitia Hollard sobre 'The Pitt': "Desmitifica el sistema de salud porque retrata un entorno caótico y agotador"

Las historias contadas desde los pasillos de un hospital o desde una sala de emergencias siempre han tenido un público cautivo como lo que logró en dos décadas la serie Grey’s Anatomy. Pero The Pitt, con Noah Wyle, se centra en el trabajo de los médicos y muestra el sistema de salud de los Estados Unidos visto desde el interior de un hospital de Pittsburgh.

Laëtitia Hollard ingresa a la segunda temporada interpretando a una enfermera recién graduada. “A través de Emma, que está viviendo su primer día como enfermera en un hospital tan intenso, el público puede experimentar esa sensación de presión, incertidumbre y vulnerabilidad que muchas veces no se muestra en pantalla”, responde la actriz a La República en una rueda de prensa organizada por HBO Max.

La serie ha tenido éxito en audiencia, pero también del lado de la crítica, y ha ganado los Emmy y los Globos de Oro. Nació como un proyecto del equipo responsable del fenómeno ER. Para Laëtitia Hollard, la autenticidad de un guion que no muestra solo héroes, es un sello de la producción. Por ello, comenta, logró conectar con el público. “The Pitt no solo muestra la intensidad de los casos médicos, sino también lo que pasa internamente con cada personaje: el miedo, el cansancio, la presión y el deseo de hacer las cosas bien. Eso hace que la historia se sienta muy humana”.

Su personaje se enfrenta a varios retos, algo que ella misma comparte, ya que llegó a la serie cuando acababa de graduarse de la prestigiosa escuela de arte Juilliard. “En el caso de Emma (Nolan), pienso que muchas personas se identificaron con esa sensación de llegar a un lugar nuevo sintiéndote abrumada, con miedo de no estar a la altura, pero aun así seguir adelante. Ella representa esa etapa de aprendizaje en la que dudas de ti misma, pero también descubres tu fortaleza. Creo que esa mezcla de vulnerabilidad, resiliencia y empatía hizo que mucha gente conectara con ella”.

En esta temporada, la historia inicia meses después del final de la primera y se sitúa durante las celebraciones del 4 de julio en Estados Unidos y las urgencias. También aborda la salud mental, el bajo presupuesto y muestra la violencia del ICE como parte de las políticas de migración de Donald Trump.

“En general, siento que la serie ha resonado porque habla de algo muy universal: cómo enfrentamos situaciones difíciles, cómo seguimos adelante en medio del caos y cómo, incluso en los momentos más duros, seguimos buscando cuidar de los demás. Eso es algo con lo que muchas personas pueden sentirse identificadas”.

¿Cómo desmitifica la serie al sistema de salud?

Creo que The Pitt desmitifica el sistema de salud porque muestra la realidad del trabajo en una sala de emergencias sin romantizarla. La serie retrata un entorno caótico, exigente y emocionalmente agotador, donde las decisiones deben tomarse en segundos y donde no siempre hay respuestas claras. Lo importante es que la serie no presenta al personal de salud como héroes perfectos, sino como personas reales: con miedo, cansancio, dudas y también una enorme vocación. Además, toca temas muy relevantes, como la sobrecarga laboral, la falta de recursos y los riesgos que enfrentan quienes trabajan cuidando a otros. Creo que eso hace que la historia se sienta mucho más honesta y cercana, y también genera más empatía hacia quienes sostienen el sistema todos los días