Mariana Rondón y Marité Ugás: "Lo primero que se pierde cuando se pierde la democracia es la cultura"

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Aún es de noche en Caracas es una película que retrata la crisis en Venezuela, pero que, más allá de ideologías, de izquierda o derecha, nos presenta a un país destruido por una dictadura y por la corrupción, donde la población pierde sus derechos. “Pasaron de una pesadilla a otra”, nos comentaba la cineasta peruana Marité Ugás tras el estreno que coincidía con la intervención de Estados Unidos.

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En los Premios Platino 2026, en México, país donde rodaron la película, Ugás y la venezolana Mariana Rondón compitieron con las nominadas al Óscar El agente secreto y Sirât en la categoría mejor película iberoamericana. “Ha sido una vuelta larga, empezamos en Venecia, seguimos en Toronto, ya hemos hecho una gira por Europa y estamos llegando de una gira por Estados Unidos”, nos dijo la directora peruana en la alfombra roja que reunió a figuras del cine y de la televisión de Iberoamérica en la Riviera Maya.

“Este es el cine que seguiremos haciendo”

Esta edición de los Platino ha tenido un tono político con discursos como el del equipo de la película Belén. ¿Eso también es interesante para ustedes?

Mariana Rondón: Yo creo que sí, nosotros hacemos un cine político-poético (sonríe).

Marité Ugás: Pues sí, todas nuestras películas están dándole duro a algún punto, en este caso, que involucra no solamente a la desgracia que vive Venezuela, sino a todo el continente con estas democracias tan frágiles que tenemos, que no sé si se deben llamar democracias en el caso nuestro, pues estamos justamente subrayando cómo en cualquier momento puedes perder hasta tu libertad, ¿no?

Claro, se dice que se lucha tanto por los derechos humanos durante años, pero se pueden perder en un día. Esta película es sobre lo que podría pasar en cualquier país con un gobierno autoritario, ¿no?

Mariana Rondón: Es súper fácil que los derechos humanos desaparezcan. Y una de las razones por las que hicimos esta película era para hablar de la pérdida. La pérdida que puede ser de lo más íntimo, de lo más social, pero también de un país, la pérdida de la identidad. Todas esas luchas son nuestras y a veces no nos damos cuenta de lo difícil que es recuperarlos hasta que perdemos nuestros derechos.

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¿Hay posibilidad de que sigan trabajando con Édgar Ramírez (el actor es productor de Aún es de noche en Caracas)?

Marité Ugás: Hay un plan que se está cocinando. Vamos a ver cuándo lo concretamos porque ya tenemos dos proyectos encaminados. Así que va, el que salga primero.

La actriz colombiana Natalia Reyes.

En cuanto a las intenciones de un sector de la clase política que habló de eliminar el Ministerio de Cultura o que impulsó los cambios en la ley de cine que perjudican, principalmente, a los cineastas de regiones, ¿ven que estar nominadas a premios internacionales es una respuesta a eso?

Marité Ugás: Sobre todo con la película que estamos contando, ¿no? Cuando digo democracias frágiles, ¿qué democracia podemos estar teniendo cuando ya desde el Legislativo está marcado nuestro destino? Y lo peor de todo es la apatía. Hasta que no nos llegue y nos duela, ahí nos vamos a dar cuenta de lo que estamos perdiendo en estos días, en estas semanas.

¿Cómo viviste la primera vuelta electoral, Marité?

Fui presidenta de mesa (sonríe). Así que me trasnoché, contamos hasta el último voto. Perdón, pero me sigue pareciendo una payasada porque los dados ya fueron tirados por el Legislativo. Ya el destino está marcado por lo que ellos han aprobado.

¿Lo dices por la dispersión del voto con más de 30 candidatos?

Marité Ugás: Claro.

Mientras tanto, ¿qué le toca hacer al cine?

Mariana Rondón: Voy a volver a tocar el tema. Lo primero que se pierde cuando se pierde la democracia, o cuando hay señales, es la cultura. Pasó en Venezuela, dejaron de financiar películas, dejó de haber cultura; nos tuvimos que ir 9.200.000 personas del país. Es un peligro. En lo que la cultura empieza a sufrir en un país, lo que viene es catastrófico. Es un llamado de atención para todos. Vamos, cuidemos lo que tenemos, en cada país y en cada lugar. Esta película, 'Aún es de noche en Caracas', se tuvo que filmar en México porque no había manera de filmarla de otra forma. Así que, a defendernos, a cuidarnos.