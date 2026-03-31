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Cine y series

Javier Bardem será el villano en la serie “Cabo de miedo”

La obra tuvo adaptaciones cinematográficas exitosas en 1962, dirigida por J. Lee Thompson, y en 1991 por Martin Scorsese, destacándose el papel de Robert de Niro como Max Cady.

Javier Bardem como Anton Chigurh en "No Country for Old Men" (2008). Imagen: Difusión.
Javier Bardem como Anton Chigurh en "No Country for Old Men" (2008). Imagen: Difusión.

La novela 'Los verdugos' (1957) de John D. McDonald es una novela de suspenso que fue muy exitosa en Estados Unidos. En la trama tenemos a Max Cady, quien al salir de prisión busca vengarse del abogado Sam Bowden, quien testificó en su contra. Lo que hace Cady, en esencia, es acosar a la familia de Cady. Por tramos, esta novela hay que leerla con dientes apretados.

En 1962 se estrenó la homónima versión cinematográfica dirigida por J. Lee Thompson. Fue protagonizada por Gregory Peck (Sam Bowden) y Robert Mitchum (Max Cady). El público y la crítica estuvieron con este trabajo, que décadas después seguía suscitando nuevas lecturas. Es así que, en 1991, Martin Scorsese hizo una adaptación con Nick Nolte (Bowden) y Robert de Niro (Cady). Esta adaptación fue mucho más elogiada que la de Thompson.

Apple TV acaba de anunciar el estreno de su próxima serie, 'Cabo de miedo', la cual tendrá 10 episodios, y contará con Amy Adams (Anna Bowden), Patrick Wilson (Sam Bowden) y Javier Bardem (Max Cady). Se emitirá a partir del 5 de junio y toda la atención estará puesta en el despliegue histriónico del actor español, a quien este tipo de roles le calzan muy bien. Esperemos.

 

 

 

 

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