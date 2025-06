Los fans de 'Ginny y Georgia' no tendrán que esperar mucho, ya que se ha confirmado que la serie tendrá una cuarta temporada en Netflix. Aunque aún se desconocen los detalles de la nueva entrega, los fanáticos ya están especulando sobre los próximos giros, conflictos y revelaciones que podrían sacudir a la familia Miller una vez más.

La tercera temporada de 'Ginny y Georgia' se estrenó este jueves 5 de junio, manteniendo a los fanáticos al borde de sus asientos con sorprendentes giros de trama, drama y comedia. La historia sigue el complicado vínculo entre Georgia (interpretada por Brianne Howey) y su hija Ginny (interpretada por Antonia Gentry), mientras ambas enfrentan sus propios demonios y ponen a prueba su relación en medio de nuevos desafíos personales y familiares. Esta temporada logró captar la atención de la audiencia, dejando a todos ansiosos por más.

'Ginny y Georgia' tendrá cuarta temporada

La espera fue larga, pero los fanáticos de 'Ginny y Georgia' pueden respirar tranquilos, ya que Netflix renovó la serie por una tercera y cuarta temporada en mayo de 2023. A pesar de que ambas entregas no se grabarán de forma continua, la plataforma de streaming apostó fuerte por la ficción tras el éxito rotundo de la segunda temporada. La renovación por partida doble demuestra la confianza de Netflix en la serie creada por Sarah Lampert, que sigue cautivando a la audiencia con su mezcla de drama, comedia y complejidad emocional.

Con la confirmación de la cuarta temporada, 'Ginny y Georgia' continúa consolidándose como una de las producciones más exitosas de la plataforma de streaming, dejando a los seguidores ansiosos por descubrir qué nuevos giros traerá la historia de madre e hija en los próximos episodios.

¿Cuándo se estrena la temporada 4 de 'Ginny y Georgia' en Netflix?

Aunque la cuarta temporada de 'Ginny y Georgia' ya ha sido confirmada, la producción no comenzará tan pronto como se esperaba. Según fuentes cercanas a la serie, el rodaje no iniciará hasta finales de 2025, lo que significa que los fanáticos no podrán disfrutar de nuevos episodios en Netflix hasta finales de 2026 o principios de 2027.