Cine y series

El filme "más político" triunfa en la Berlinale

El jurado presidido por Win Wenders cuestionado por no pronunciarse sobre el genocidio en Gaza, premió a una película sobre la persecución a dos artistas.

El director İlker Çatak. | AFP.
El director İlker Çatak. | AFP.

La película sobre una pareja de artistas perseguidos ganó el Oso de Oro del Festival de Cine de Berlín, que culminó una de sus ediciones más polémicas. “Los cineastas debemos mantenernos al margen de la política”, declaró el presidente del jurado, Wim Wenders, cuando iniciaba la programación de este año. Lo que siguió fueron críticas, el silencio de otras figuras y una carta abierta en la que 80 artistas le pedían a la organización que tomara una postura sobre el genocidio en Gaza. “Instamos a la Berlinale a que cumpla con su deber moral y manifieste claramente su oposición”.

lr.pe

Finalmente, el jurado eligió al drama político Gelbe Briefe (oYellow Letters), del director turco-alemán İlker Çatak, como la mejor película del festival. La película se sitúa en Turquía, donde Derya y Aziz, una respetada pareja de teatristas, han hecho sus carreras, pero de pronto su trabajo queda en la mira del Estado y tienen que mudarse. Al ser perseguidos, tendrán que tomar una decisión.

En la entrega de los premios, el presidente del jurado comentó: “Nos necesitamos los unos a los otros. Activistas, cineastas y periodistas para enfrentarnos al maravilloso y aterrador mundo en el que vivimos”. Además, consideró que la premiada película es “una premonición aterradora, una mirada al futuro cercano que podría suceder en nuestros países. Habla sobre el lenguaje político del totalitarismo en contraposición al lenguaje empático del cine”.

Cine peruano en Alemania

Este año, el cineasta peruano Paolo Tizón de Vino la noche, participó en el Berlinale Talents y también el documental tuvo una proyección en una sala independiente en Alemania.   

De otro lado, el director y guionista Roddy Dextre estrenó el cortometraje Allá en el cielo. La historia sobre un niño de 11 años que trabaja en un cementerio, “que funciona como campo de fútbol, ​​patio de recreo y refugio”, logró la mención especial del jurado de la Berlinale.  El peruano destacó que la producción se hizo con el apoyo de la comunidad. “Siempre llevando una voz de esperanza y creyendo siempre en las infancias".

