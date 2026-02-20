HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

‘La máquina’ y 'Jurassic World - Renacer' llegan a streaming: ¿dónde ver las películas nominadas al Oscar 2026?

Los filmes nominados como 'La Máquina' y 'Jurassic World - Renacer' llegan a HBO MAX y Prime Video, aumentando la oferta para los cinéfilos antes de la gala.

Los Premios Oscar 2026 se celebrarán el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, generando gran expectativa por sus 24 categorías.
Los Premios Oscar 2026 se celebrarán el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, generando gran expectativa por sus 24 categorías. | Foto: difusión.

La industria del cine se prepara para una nueva cita con su mayor gala: la 98.ª edición de los Premios Oscar, que se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el icónico Dolby Theatre de la ciudad de Los Ángeles. Mientras crecen las expectativas por conocer a los ganadores de las 24 categorías, varias películas nominadas están llegando a las plataformas de streaming. 

Entre las producciones con más nominaciones se encuentran 'Pecadores' y ‘One Battle After Another’ (‘Una batalla tras otra’), con 16 y 14 candidaturas respectivamente, consolidándose como las favoritas de la edición. A esta propuesta se suman también otros estrenos relevantes como ‘La Máquina’ y ‘Jurassic World - Renacer’, que amplían la oferta disponible para quienes buscan nuevas historias en la previa de la gala. 

PUEDES VER: Premios Oscar 2026: dónde ver las películas nominadas al máximo galardón del séptimo arte

lr.pe

¿Qué películas llegan al streaming este fin de semana?

  • ‘La Máquina’: Dwayne ‘La roca’ Johnson encarna a Mark Kerr, una leyenda de las artes marciales mixtas y campeón de la UFC, cuya ferocidad en el octógono contrasta con sus batallas personales. Nominada al Óscar 2026 en la categoría de Mejor Maquillaje y Peluquería. Se estrena este viernes 20 de febrero en Prime Video.
  • ‘Jurassic World - Renacer’: Un grupo de mercenarios es contratado para entrar a las instalaciones abandonadas del parque y conseguir el ADN de tres enormes criaturas prehistóricas, y así lograr un avance médico revolucionario. Nominada al Óscar 2026 en la categoría Mejores efectos especiales. Se estrena este sábado 21 de febrero en HBO MAX y en DGO.

PUEDES VER: La única cinta de fantasía épica que ganó el Oscar a mejor película en toda la historia de los premios

lr.pe

¿Qué otras películas se pueden ver de manera online?

  • ‘Una batalla tras otra’: El film, que cuenta los avatares de un grupo revolucionario tras desintegrarse, ha recibido 13 nominaciones. Entre ellas: Mejor película; Mejor actor principal (Leonardo DiCaprio); Mejor director (Paul Thomas Anderson) y Mejor actriz secundaria (Teyana Taylor), entre otras. Ya está disponible en HBO MAX y en DGO.
  • ‘Pecadores’: La historia de dos hermanos que vuelven a su Mississippi natal, donde enfrentan un mal sobrenatural y dirigida por Ryan Coogler, ha roto un récord histórico logrando 16 nominaciones, incluyendo Mejor película. Ya está disponible en HBO MAX y en DGO.
  • ‘Elio’: el film del niño de 11 años obsesionado con los extraterrestres está nominado a Mejor película animada. Ya disponible en DISNEY+
  • ‘La hora de la desaparición’: Amy Madigan va por el Oscar a Mejor actriz de reparto por su participación en el thriller sobre la misteriosa desaparición de todos los niños de una clase. Ya disponible en HBO MAX y en DGO.

¿Dónde ver la ceremonia de los Oscar 2026?

La carrera por los premios de la Academia empezó y la ceremonia que se realizará el domingo 15 de marzo se podrá ver en vivo y en directo por la plataforma de streaming DGO  y en DIRECTV, a través de TNT, disponible en los canales 502 y 1502 HD de la grilla.

