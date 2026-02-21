HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

Berlinale 2026: cortometraje peruano 'Allá en el cielo' obtiene Mención Especial

A través de sus redes sociales, Roddy Dextre, director de la obra, agradeció públicamente al Festival Internacional de Cine de Berlín, así como al equipo que hizo posible 'Allá en el cielo' y a su entorno más cercano por el respaldo brindado.

Roddy Dextre consolidó la presencial peruana en la Berlinale 2026 Foto: Composición LR
Roddy Dextre consolidó la presencial peruana en la Berlinale 2026 Foto: Composición LR | Instagram

¡Orgullo peruano! El cortometraje nacional 'Allá en el cielo', dirigido por Roddy Dextre, recibió una Mención Especial del jurado juvenil en la competencia Generation 14plus de la edición 76 del Festival Internacional de Cine de Berlín, uno de los certámenes cinematográficos más prestigiosos de Europa. Además, el Oso de Cristal a Mejor Cortometraje fue otorgado a 'Recuerdo de una ventana', de Mehraneh Salimian y Amin Pakparvar, dentro de la misma sección.

Sobre la producción peruana, el jurado - integrado por Lorin Aktaş, Sherwin Lo-Kuo, Minou Monfared, Elda Pfäfflin y Curt Willemeit - destacó "su belleza artística y su estilo narrativo distintivo". En la misma línea, señaló que "la película transmite con contundencia una sensación de vida, muerte y brutalidad; una dura realidad que golpea de manera inesperada", así como "una poderosa interacción entre violencia y perdón, donde las celebraciones y la muerte colisionan. Al renunciar a la venganza, separarse y dejar ir, se rompe el ciclo de la violencia".

'Allá en el cielo' se presentó con sala llena en el Berlinale 2026

'Allá en el cielo' se presentó con sala llena en el Berlinale 2026

PUEDES VER: Cortometraje peruano 'Allá en el cielo' tendrá estreno mundial en el Festival de Cine de Berlín 2026 y competirá por el Oso de Cristal

'Allá en el cielo', una historia en la periferia limeña

'Allá en el cielo', dirigida por Roddy Dextre, toma su nombre de la popular canción homónima, la cual es utilizada para darle el último adiós a los difuntos. La producción estuvo a cargo de Javier Salvador y un equipo integrado por Luciana Masías (dirección de arte), Betito Barzola (montaje), Julián Estrada (fotografía), Ernesto Trujillo (sonido) y Franco Parodi (asistencia de dirección). La obra contó con estímulos del Ministerio de Cultura y la participación de coproductores de México, Perú, Colombia y Brasil.

El cortometraje nos muestra la vida de Chito, un niño de 11 años, quien crece rodeado de tumbas que, a su vez, se convierten en canchas de fútbol, patio de juego y refugio. Al igual que muchas de las infancias de América Latina, la suya se ve marcada por la precariedad y la violencia, pero sin dejar de soñar por una mejor vida. La obra fue protagonizada por actores naturales: niños y adolescentes que habitan las calles de la ciudad, así como menores de una casa hogar y de un colegio del Callao.  

PUEDES VER: César Galindo sobre el regreso actoral de Magaly Solier con 'Killapa Wawan': 'Hay que cuidarla, es un ícono nacional'

La presencia peruana en el Festival de Cine en los últimos años

La distinción a la obra de Roddy Dextre se suma a una etapa de constante visibilidad del cine peruano en la Berlinale. En 2025, 'La memoria de las mariposas', de Tatiana Fuentes, obtuvo una Mención Especial en Documental; mientras que en 2024 'Razíl', dirigida por Franco García Becerra, fue reconocida en Generation Kplus, sección donde también brilló 'Reinas', de Klaudia Reynicke, al alzarse con el Grand Prix.

A estos antecedentes se añade 'Retablo' (2018), de Álvaro Delgado-Aparicio, que recibió el Teddy Award y una Mención Especial. No obstante, el logro más trascendente sigue siendo el de 2009, cuando 'La teta asustada', de Claudia Llosa y protagonizada por Magaly Solier, conquistó el Oso de Oro, marcando un precedente histórico para el Perú.

