La Berlinale inicia con polémica: "Los cineastas debemos mantenernos al margen de la política"

La transmisión en vivo de la conferencia inaugural del Festival de Berlín se cortó por una falla técnica cuando una periodista abordó el genocidio en Gaza y pidió la opinión del jurado. Inmediatamente, medios como Deadline consultaron a la organización. “Un portavoz dijo que se debió a problemas técnicos y que la conferencia de prensa completa se publicaría en su sitio web, lo que ha sucedido desde entonces”.

Sin embargo, el jurado llegó a dar su opinión. El cineasta Wim Wenders sorprendió al sugerir que el cine se quede al margen de la política o que, en todo caso, sea un “contrapeso”. La pregunta de la periodista giró en torno a que el festival no ha mostrado su solidaridad con Palestina, pero sí con Ucrania e Irán. “Como cineastas debemos mantenernos al margen de la política, porque si hacemos películas con un enfoque puramente político, entramos en el terreno de la política. Pero somos el contrapeso, somos lo opuesto a la política. Tenemos que hacer el trabajo de la gente, no el de los políticos”, dijo Wenders, presidente del jurado.

Para el cineasta, “las películas pueden cambiar el mundo”, pero “ninguna película ha cambiado la idea de ningún político. Pero sí podemos cambiar la idea que la gente tiene de cómo debería vivir”. Agregó que existe una discrepancia entre lo que quieren las personas y lo que quieren los gobiernos. “Así que creo que las películas contribuyen a esa discrepancia. El cine tiene el increíble poder de despertar compasión y empatía”.

Ante la pregunta formulada por la periodista, la productora polaca Ewa Puszczynska respondió que era injusto preguntarles a ellos acerca de un selectivo apoyo a los derechos humanos. “Hacernos esta pregunta es un poco injusto, porque por supuesto intentamos hablar con la gente, con cada uno de los espectadores y hacerles pensar. Pero no podemos responsabilizarnos de cuál será su decisión, si será la decisión de apoyar a Israel o la decisión de apoyar a Palestina. Hay otras guerras en las que se comete genocidio y no hablamos de eso”.

En la fecha inaugural también se pronunció la directora del festival, Tricia Tuttle, quien comparó los filmes con armas en la lucha por la libertad. “Es más esencial que nunca defender nuestra libertad artística. Los dictadores odian las mentes creativas”.

Homenaje a Michelle Yeoh

La ganadora del Óscar por Todo, en todas partes, al mismo tiempo recibió el Oso de Oro honorífico por su trayectoria. Michelle Yeoh recordó a la Berlinale como una plataforma clave para su carrera. “(El festival) es sinónimo de valentía, de narrativas audaces”.

La artista nacida en Malasia es la primera actriz asiática en recibir este premio. “Cuando aún buscaba mi lugar, Berlín me dio la bienvenida”, señaló. “Decía que había espacio para voces marginales, para artistas que aún se estaban desarrollando. Me alegra decir que todavía me estoy desarrollando, quizás más lento, pero con la misma terquedad”.

La actriz agregó sobre la importancia de hacer cine y de ver las historias en las salas. “En un mundo que nos divide tan fácilmente, reunirnos en la oscuridad para compartir una historia se siente silenciosamente radical. Reímos, lloramos, nos sentamos uno al lado del otro y recordamos lo que significa ser humanos”, dijo. “El cine se convirtió en el espacio donde pude albergar contradicciones, fuerza y vulnerabilidad, seriedad, y jugar con control y entrega. Me dio no solo una carrera, sino una vida mucho más grande de lo que jamás me atreví a imaginar”.