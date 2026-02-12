HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cine y series

La Berlinale inicia con polémica: "Los cineastas debemos mantenernos al margen de la política"

Festival de Cine de Berlín. El jurado, presidido por Wim Wenders, evitó tomar una postura sobre el genocidio en Gaza.

El jurado en la conferencia de prensa.
El jurado en la conferencia de prensa. | AFP

La transmisión en vivo de la conferencia inaugural del Festival de Berlín se cortó por una falla técnica cuando una periodista abordó el genocidio en Gaza y pidió la opinión del jurado. Inmediatamente, medios como Deadline consultaron a la organización. “Un portavoz dijo que se debió a problemas técnicos y que la conferencia de prensa completa se publicaría en su sitio web, lo que ha sucedido desde entonces”.

Sin embargo, el jurado llegó a dar su opinión. El cineasta Wim Wenders sorprendió al sugerir que el cine se quede al margen de la política o que, en todo caso, sea un “contrapeso”. La pregunta de la periodista giró en torno a que el festival no ha mostrado su solidaridad con Palestina, pero sí con Ucrania e Irán. “Como cineastas debemos mantenernos al margen de la política, porque si hacemos películas con un enfoque puramente político, entramos en el terreno de la política. Pero somos el contrapeso, somos lo opuesto a la política. Tenemos que hacer el trabajo de la gente, no el de los políticos”, dijo Wenders, presidente del jurado.

PUEDES VER: Milagros Samillán, hermana del médico fallecido en las protestas: "El cine nos escuchó y ha sido nuestra voz"

lr.pe

Para el cineasta, “las películas pueden cambiar el mundo”, pero “ninguna película ha cambiado la idea de ningún político. Pero sí podemos cambiar la idea que la gente tiene de cómo debería vivir”. Agregó que existe una discrepancia entre lo que quieren las personas y lo que quieren los gobiernos. “Así que creo que las películas contribuyen a esa discrepancia.  El cine tiene el increíble poder de despertar compasión y empatía”.

Ante la pregunta formulada por la periodista, la productora polaca Ewa Puszczynska respondió que era injusto preguntarles a ellos acerca de un selectivo apoyo a los derechos humanos. “Hacernos esta pregunta es un poco injusto, porque por supuesto intentamos hablar con la gente, con cada uno de los espectadores y hacerles pensar. Pero no podemos responsabilizarnos de cuál será su decisión, si será la decisión de apoyar a Israel o la decisión de apoyar a Palestina. Hay otras guerras en las que se comete genocidio y no hablamos de eso”.

En la fecha inaugural también se pronunció la directora del festival, Tricia Tuttle, quien comparó los filmes con armas en la lucha por la libertad. “Es más esencial que nunca defender nuestra libertad artística. Los dictadores odian las mentes creativas”.

Homenaje a Michelle Yeoh

La ganadora del Óscar por Todo, en todas partes, al mismo tiempo recibió el Oso de Oro honorífico por su trayectoria. Michelle Yeoh recordó a la Berlinale como una plataforma clave para su carrera. “(El festival) es sinónimo de valentía, de narrativas audaces”.

La artista nacida en Malasia es la primera actriz asiática en recibir este premio. “Cuando aún buscaba mi lugar, Berlín me dio la bienvenida”, señaló. “Decía que había espacio para voces marginales, para artistas que aún se estaban desarrollando. Me alegra decir que todavía me estoy desarrollando, quizás más lento, pero con la misma terquedad”.

 La actriz agregó sobre la importancia de hacer cine y de ver las historias en las salas. “En un mundo que nos divide tan fácilmente, reunirnos en la oscuridad para compartir una historia se siente silenciosamente radical. Reímos, lloramos, nos sentamos uno al lado del otro y recordamos lo que significa ser humanos”, dijo. “El cine se convirtió en el espacio donde pude albergar contradicciones, fuerza y vulnerabilidad, seriedad, y jugar con control y entrega. Me dio no solo una carrera, sino una vida mucho más grande de lo que jamás me atreví a imaginar”.

Notas relacionadas
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'La Reina del Flow 3' capítulos 20 al 40: dónde y cuándo ver los episodios completos de la serie colombiana online

'La Reina del Flow 3' capítulos 20 al 40: dónde y cuándo ver los episodios completos de la serie colombiana online

LEER MÁS
La reina del flow 3: conoce al reparto completo y los nuevos personajes

La reina del flow 3: conoce al reparto completo y los nuevos personajes

LEER MÁS
'La reina del flow' 3: ¿cuándo salen los demás capítulos de la serie colombiana en Netflix?

'La reina del flow' 3: ¿cuándo salen los demás capítulos de la serie colombiana en Netflix?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

d'Uchis Sweets & Cakes

Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

PRECIO

S/ 79.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La Berlinale inicia con polémica: "Los cineastas debemos mantenernos al margen de la política"

Franco Navarro Mandayo habló sobre la continuidad de Pablo Guede pese a la eliminación de Alianza Lima: "Tiene nuestro respaldo"

Fallece Saúl Cornejo, pionero del rock peruano y líder de Laghonia y We All Together

Cine y series

'Amélie' llega a los cines peruanos: cuándo se estrena el filme nominado al Oscar 2026 a mejor película animada

Realismo sucio latinoamericano: “Ratas, ratones y rateros” de Sebastián Cordero

'Besos, Kitty', temporada 3: Netflix confirma fecha de estreno y revela emocionante avance con Kitty y Minho

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Moción de censura contra José Jerí: la lista de congresistas que se oponen a debatirla en el Pleno Extraordinario

José Jerí: Oficialía Mayor del Congreso reporta que solo 29 de las 80 firmas para la sesión extraordinaria son válidas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025