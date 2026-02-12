HOYSuscripcion LR Focus

Genndy Tartakovsky sobre la tercera temporada: "No hay nada en la televisión que pueda igualar el sentimiento de 'Primal'"

El creador de 'Samurai Jack' y de 'El laboratorio de Dexter' nos habla sobre el regreso de la serie de animación de HBO Max.

Serie de HBO Max. | Difusión.

“Son las mismas cosas con las que lidiamos, desde la Edad Media hasta ahora”, nos responde el cineasta Genndy Tartakovsky al hablar de Primal, la serie de animación que estrenó su tercera temporada en HBO Max. El creador de la historia sobre la amistad entre un hombre de las cavernas y una dinosaurio ha sido reconocido también por otros proyectos como El laboratorio de Dexter y Samurai Jack.

Tartakovsky se conectó por Zoom unos minutos a propósito del regreso de Primal. Uno de los misterios de esta temporada era saber cómo resolvían el guion tras la muerte del protagonista. “El mayor reto siempre es hacer algo interesante y mantener al público fresco. Cuando tuvimos la idea del despertar de Spear como zombi, se abrieron nuevas historias, emociones y desafíos, y lo hizo muy emocionante. Y así se siente: cada capítulo es muy único. Esta temporada es, probablemente, la más única”.

De hecho, para cualquier producción, acabar con la historia del protagonista “es un problema”, admite el cineasta ganador del Emmy. “Cuando descubrimos esta idea de continuar, hubo más ideas creativas. La serie se ha vuelto muy emotiva. No sabe quién es. Y vas a aplaudirle y esperar que se encuentre a sí mismo”.  

En diez nuevos episodios, sin apoyarse en diálogos, sigue la vida de Fang, una especie en peligro de extinción que intenta sobrevivir en un entorno brutal. “Lo que más disfruto es crear una atmósfera y una sensación. Y creo que, sin diálogo, abre una idea. Así que me baso en la narrativa visual, la música, los efectos de sonido, el cine y la cinematografía, que son todas esas cosas que me encanta hacer. Y eso crea una voz única para la serie. Realmente no hay nada igual en televisión que pueda igualar su tono y sentimiento. Y como director, eso es probablemente lo más importante; eso es lo que todos deberían hacer, creo, en mi opinión: tener tu propia firma”.  

  Tartakovsky dice que, si tuviera que pensar en una nueva temporada crearía nuevos personajes. “Cuando creo historias, tienen que sentir que no me estoy repitiendo, ¿sabes? Y entonces, cuando pienso en la segunda temporada, pienso que reestructuramos la historia para que tenga más complejidades. Lo mismo para la tercera temporada. Por eso, creo que siempre me preocupa mucho hacer algo interesante y único para cada temporada e incluso para cada episodio” .

