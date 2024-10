Christopher Uckermann, exmiembro del exitoso grupo RBD, regresó a la escena musical con su nuevo sencillo ‘Pase lo que pase’, que marca el comienzo de una etapa emocionante en su carrera. Con una propuesta innovadora, el reconocido artista mexicano mezcla el pop con influencias futuristas, creando una experiencia sonora y visual que rompe las barreras de los géneros y las épocas.



‘Pase lo que pase’, que ya está disponible en todas las plataformas, se caracteriza por una combinación de música, innovación, tecnología, visuales, y conceptos metafísicos. En entrevista con La República, Christopher Uckermann da más detalles de su sencillo que marca su lanzamiento como solista. Además, habla de su nuevo álbum y reflexiona sobre la fama y todo lo que ha tenido que afrontar para convertirse en la persona que es ahora, a sus 37 años.



Christopher Uckermann habla de su carrera como solista



—¿Hay diferencias escuchar 'Pase lo que pase' con audífonos y sin audífonos?

—Sí, normalmente soy un obsesivo con esos temas. Cuando trabajo en la mezcla de las canciones, es lo que tiendo a hacer para ver que no se salte mucho de un sonido a otro, de un lugar a otro.



—¿Cómo has vivido el estreno de 'Pase lo que pase'?

—Me siento muy bien, me siento contento de este proceso personal como solista y con mucha dedicación, creando, componiendo y de este primer sencillo que habla de esa búsqueda o reencuentro de almas gemelas.

—¿Esta canción nació por necesidad, o simplemente fue una inspiración?

—Ha sido una inspiración. El tema de las almas gemelas me ha llamado la atención desde hace muchísimo tiempo y lo quise plasmar ahora. Este álbum es místico y habla de numerología, algo en lo que muchos no creen. Para mí, hay mucha matemática y muchas cosas que vienen desde Pitágoras. Eso de que los números pueden describir tu personalidad con tu fecha de nacimiento, es muy interesante, porque te habla de almas gemelas y de cómo te reencuentras con esos seres que amas en tu vida; y no necesariamente es la pareja. Puede ser tu mascota, con quienes tienes una conexión y que siempre estará contigo.



—En todo este tiempo, ¿quién ha sido tu alma gemela que ha estado contigo?

—Obviamente, personas de mi familia que siempre han estado conmigo, con las cuales siento una conexión. Creo que no solo es un alma gemela, puedes tener varias. En mi caso, también es mi chica, con quien de alguna manera he tenido una conexión especial. A veces decimos ‘será que nos hemos conocido en otras vidas’.



—¿Alguna vez has perdido un alma gemela?

—Gracias a Dios, no.



—¿O se han ido de tu vida?

—De mi vida, sí. No siempre te vas a quedar con esa alma gemela, tal vez cumples un ciclo y la vida sigue.



—Si no encuentras a alguien especial, ¿uno mismo puede ser su alma gemela?

—Definitivamente. Por ejemplo, los momentos en los que estoy soltero o conmigo mismo, son también etapas de construcción. Si uno crece como individuo, cuando encuentres a esa persona especial, es mucho más fácil o más armonioso el poder estar con ese ser. Incluso, a veces es importante estar en esa soledad.



—¿Crees en la vida en el más allá?

—Definitivamente. No creo mucho en la reencarnación de la manera en la que la cuentan, pero sí creo en vidas pasadas y creo que vamos a un lugar mejor que este.



Christopher Uckermann lanzará un nuevo álbum



—¿Qué te motivó a lanzar un álbum completo y no solo un tema, como lo hacen otros, con la única finalidad de hacerse famosos?

—Me motiva la vida y el simple hecho de hacer música. Componer y producir, me hace feliz.

De alguna manera, eso conecta con mi parte solista. Justo en el último tour (con RBD), tuve la oportunidad de crear. La música la he hecho desde que era chico, pero como siempre he estado en proyectos actorales, la actuación ocupaba muchísimo tiempo de mi vida. Ahora es la primera vez que dije ‘voy a poner en pausa todo lo demás y voy a hacer música’. Tal vez en uno o dos años aprenda a mezclar las dos cosas, pero ahora me enfoco en la música.



—¿La idea de lanzarte como solista se dio antes o después del tour con RBD?

—De hecho, ya me había lanzado antes del tour porque lancé un EP que se llama ‘Sutil universo’, que es mucho más cósmico. Después, llegó la pandemia y todas las cuestiones actorales las dejé de lado. Me puse a preparar musicalmente y después del tour, me lanzo con este proceso. Realmente, nunca me fui, solo que no le he dado ese seguimiento que la música merecía o yo estaba en otra sintonía.

Christopher Uckermann regresó a la música con su nuevo sencillo ‘Pase lo que pase’. Foto: Instagram/Christopher Uckermann

—¿Pensaste lanzarte con un cover o si era necesario hacer un tema nuevo?

—Nunca en mi vida he sido mucho de covers a pesar de que hay mucha música que me gusta. Tal vez en algún momento me aventure, pero precisamente porque he estado mucho en el mundo más actoral en el pasado, hacer mi música era una expresión de lo que siento. Tal vez ahora que estoy mucho más metido en el mundo musical, se pueda dar (el cover). Eso no quiere decir que no vaya a hacer actuación algún día, simplemente en esta etapa de mi vida, estoy expresando todo lo que tenía dentro.



—¿Cuántas canciones va a tener tu álbum?

—11 temas, todo el álbum es básicamente un viaje de numerología del 1 al 11, cada número tiene una interpretación y una energía distinta. En este caso, ‘Pase lo que pase’ representaría el número dos en el álbum (‘Amor incondicional’).



—¿Cuál es tu número favorito?

El 2, el 7, el 8 y el 10.



Christopher Uckermann abre su corazón



—¿La validación ha sido un desafío constante en tu vida o desde joven no te importaba lo que digan de ti?

—En algún momento sí me ha importado. Hasta la fecha, hay ciertos momentos en que importa. Pero, he puesto ciertas protecciones porque no puedes absorber todo lo que dicen de ti, porque siempre va a haber gente hablando de ti. Creo que cada quien es responsable de su vida. Al final los artistas no somos servidores públicos. Hacemos música y si te gusta, adelante; pero en realidad, no le debemos nada a nadie. Al contrario, muchas veces los artistas no son el mejor ejemplo a seguir. El artista puede hacer buena música, ¿pero ese artista está centrado en su vida y le está dando un buen mensaje a las personas? Tal vez sí, tal vez no.



—¿Te ha costado ser el Christopher de ahora?

—Sí, me ha costado muchísimos golpes en la vida. Todos pasamos por pruebas muy duras. A mí me han cerrado la puerta 200 veces, me han tratado de ver la cara en los negocios millones de veces. Al final, de todo vas aprendiendo, siento que soy un soldado de la vida porque uno sigue adelante. Entonces, yo le agradezco a todas estas pruebas de la vida que me han hecho crecer. Cuando pasas las pruebas, te vuelves una mejor versión de ti mismo.

Christopher Uckermann trabajó con Anahí Puente, Christian Chávez, Dulce María, Alfonso Herrera y Maite Perroni en RBD. Foto: Televisa

—¿Son 37 años bien vividos?

—Me hubiera gustado haber tomado ciertas decisiones antes de los 37, relacionados con temas de carrera. Pero, al final, todo es perfecto, o así quiero pensar. Más bien, de aquí en adelante, quiero ser más certero en ciertas decisiones y seguir saliendo adelante.



—¿Qué les dirías a esas personas que quieren ser famosas?

—Desde mi experiencia, puedo decir que la fama es efímera porque no tiene unas raíces sólidas. Creo que el camino para cada uno va a ser muy distinto. Lo importante es que hagan lo que les guste. Incluso, si están en algún trabajo que no les gusta, creo que hay manera de voltear las cosas y hacer algo que sí te gusta.

Resumen: Christopher Uckermann apuesta por la música