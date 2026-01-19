Carlos Gassols recibirá premio emérito por su trayectoria en el cine

Figura del cine y del teatro peruano. | John Reyes/ La República.

Uno de los artistas más destacados del cine y teatro peruano será homenajeado por su trayectoria. Carlos Gassols (96), primer actor y autor del libro Mi vida en el teatro, recibirá el Premio Emérito Armando Robles Godoy.

“Gassols ha dejado una huella indeleble en el teatro, la televisión y el cine, además de desempeñarse como locutor radial, dirigente sindical y dramaturgo”, señala en un comunicado la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (APRECI).

El actor ha sido parte de títulos como Caídos del cielo, Tinta roja, Ojos que no ven y ganó el premio a mejor actor por la película Octubre en el Festival Pacific Meridian en Rusia.

2025: un año de documentales peruanos

En cuanto a la premiación de APRECI, cuatro largometrajes documentales compiten por mejor película peruana del año. En esa categoría están: La memoria de las mariposas, de Tatiana Fuentes Sadowski; Runa Simi, de Augusto Zegarra; Uyariy, de Javier Corcuera; Vino la noche, de Paolo Tizón y la película de ficción Punku, de Juan Daniel Fernández Molero.

En la categoría de mejor dirección compiten Javier Corcuera, Juan Daniel Fernández Molero, Paolo Tizón y Tatiana Fuentes Sadowski, la cineasta peruana que más destacó en 2025. Con La memoria de las mariposas, una película que aborda las denuncias durante la fiebre del caucho, fue premiada en el Festival de Berlín.

APRECI también anunció las nominaciones a mejor película internacional y figura la brasileña El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho; Fue solo un accidente, de Jafar Panahi; Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson; y Un poeta, de Simón Mesa Soto.

La ceremonia será el 6 de febrero en la Alianza Francesa.