HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Las "versiones chinas" de Jerí y la audiencia contra Delia Espinoza | Arde Troya con Juliana Oxenford

Cine y series

Carlos Gassols recibirá premio emérito por su trayectoria en el cine

El primer actor será homenajeado con el Premio Armando Robles Godoy en la ceremonia de la APRECI, que premiará a lo mejor del cine peruano 2025.

Figura del cine y del teatro peruano.
Figura del cine y del teatro peruano. | John Reyes/ La República.

Uno de los artistas más destacados del cine y teatro peruano será homenajeado por su trayectoria. Carlos Gassols (96), primer actor y autor del libro Mi vida en el teatro, recibirá el Premio Emérito Armando Robles Godoy.

“Gassols ha dejado una huella indeleble en el teatro, la televisión y el cine, además de desempeñarse como locutor radial, dirigente sindical y dramaturgo”, señala en un comunicado la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (APRECI).

PUEDES VER: Susana Baca: "Históricamente, la censura ha dado más fuerza a los artistas"

lr.pe

El actor ha sido parte de títulos como Caídos del cielo, Tinta roja, Ojos que no ven y ganó el premio a mejor actor por la película Octubre en el Festival Pacific Meridian en Rusia.

2025: un año de documentales peruanos

En cuanto a la premiación de APRECI, cuatro largometrajes documentales compiten por mejor película peruana del año. En esa categoría están: La memoria de las mariposas, de Tatiana Fuentes Sadowski; Runa Simi, de Augusto Zegarra; Uyariy, de Javier Corcuera; Vino la noche, de Paolo Tizón y la película de ficción Punku, de Juan Daniel Fernández Molero.

En la categoría de mejor dirección compiten Javier Corcuera, Juan Daniel Fernández Molero, Paolo Tizón y Tatiana Fuentes Sadowski, la cineasta peruana que más destacó en 2025. Con La memoria de las mariposas, una película que aborda las denuncias durante la fiebre del caucho, fue premiada en el Festival de Berlín.

APRECI también anunció las nominaciones a mejor película internacional y figura la brasileña El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho; Fue solo un accidente, de Jafar Panahi; Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson; y Un poeta, de Simón Mesa Soto.

La ceremonia será el 6 de febrero en la Alianza Francesa.

Notas relacionadas
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Austin Powers: filtran trama de la cuarta película

Austin Powers: filtran trama de la cuarta película

LEER MÁS
Edith Ramos: “Somos una población que quiere ser escuchada y una manera de que se nos escuche es con la música; Uyariy es también música”

Edith Ramos: “Somos una población que quiere ser escuchada y una manera de que se nos escuche es con la música; Uyariy es también música”

LEER MÁS
Zoe Saldaña destrona a Scarlett Johansson y hace historia: es la única actriz que aparece en las tres películas más taquilleras de todos los tiempos

Zoe Saldaña destrona a Scarlett Johansson y hace historia: es la única actriz que aparece en las tres películas más taquilleras de todos los tiempos

LEER MÁS
“Stranger things”: el papel de Joe Keery que supera su actuación como Steve Harrington

“Stranger things”: el papel de Joe Keery que supera su actuación como Steve Harrington

LEER MÁS
Perú: un cine sin sexo

Perú: un cine sin sexo

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentan con explosivo a bus de la agrupación Armonía 10 de Walther Lozada durante presentación en Trujillo

Taxista esperaba a su esposa afuera de su trabajo y terminan robándole su auto recién comprado en Carabayllo: "Me apuntaron con un arma"

José Jerí y nueva reunión con empresario chino: captado con lentes oscuros y discutiendo por llamada

Cine y series

Edith Ramos: “Somos una población que quiere ser escuchada y una manera de que se nos escuche es con la música; Uyariy es también música”

Cortometraje peruano 'Allá en el cielo' tendrá estreno mundial en el Festival de Cine de Berlín 2026 y competirá por el Oso de Cristal

Zoe Saldaña destrona a Scarlett Johansson y hace historia: es la única actriz que aparece en las tres películas más taquilleras de todos los tiempos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí y nueva reunión con empresario chino: captado con lentes oscuros y discutiendo por llamada

Los negocios secretos de Johnny Yang, amigo del presidente José Jerí

José Jerí asegura que fue a cenar con empresario chino junto con el ministro del Interior y su escolta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025