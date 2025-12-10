Netflix, el cine y la compra de Warner Bros. : “No compramos esta empresa para destruir ese valor”

Desde el fin de semana, la noticia de que Netflix acordó comprar Warner Bros. ha remecido a la industria del entretenimiento. La primera pregunta, evidentemente, ha sido qué pasará con los estrenos programados para las salas de cine a nivel mundial.

Ted Sarandos, director del gigante del streaming, habló sobre el acuerdo que asciende a US$82.700 millones de dólares. Cabe señalar que, los cambios no serán inmediatos y que, oficialmente, la compra aún no se realiza. Por ello, Paramount hizo público que podría superar la oferta: ofrece más de US$100.000 millones. “Nuestra oferta fortalecerá a Hollywood. Es en beneficio de la comunidad creativa, los consumidores y la industria cinematográfica”, señaló David Ellison, presidente de Paramount.

En tanto, en una conferencia en Nueva York organizada por el banco de Wall Street UBS, Sarandos dijo: “Hemos cerrado un acuerdo y estamos muy contentos. Es excelente para los accionistas y para los consumidores. Creemos que es una excelente manera de crear y proteger empleos en la industria del entretenimiento. Estamos seguros de que lo lograremos. Adquirimos tres empresas en las que no estamos actualmente, por lo que no tenemos despidos. Una de ellas es un estudio cinematográfico con un sistema de distribución en salas de cine”.

En las declaraciones recogidas por Deadline, el ejecutivo señaló que Netflix “está profundamente comprometido” con estrenar las películas en los cines. “Si hubiéramos cerrado este acuerdo hace 24 meses, todas esas películas que este año tuvieron tanto éxito para Warner Bros. se habrían estrenado de la misma manera en los cines. Me refiero a Minecraft, me refiero a Superman, me refiero a Weapons, me refiero a Sinners”.

Jane Fonda: “No es solo un acuerdo comercial”

En el primer comunicado, señalan que “esperan” continuar con el calendario de estrenos en salas de cine. “Netflix espera que Warner Bros. se mantenga operando de la misma forma y comenzar a construir a partir de sus fortalezas, incluyendo los estrenos en salas de cine”.

Sin embargo, Jane Fonda, quien ha protagonizado producciones de Netflix como la serie Grace and Frankie o la película Nosotros en la noche cuestionó la adquisición. La también activista dijo que puede ser una “amenaza” para la libertad creativa.

“Es una escalada alarmante que amenaza a toda la industria del entretenimiento, al público democrático al que sirve y a la Primera Enmienda”, publicó en Instagram junto con el Comité para la Primera Enmienda. “No se equivoquen, esto no es solo un acuerdo comercial catastrófico que podría destruir nuestra industria creativa. Es una crisis constitucional exacerbada por el demostrado desprecio de la administración por la ley. Como defensores de una industria basada en la libertad de expresión, tienen la responsabilidad de defender nuestros derechos, no de cederlos para llenarse los bolsillos. Sabemos que habrá una enorme presión para aceptar, es fundamental que se mantengan firmes”.

Sarandos abordó esos cuestionamientos en la conferencia. “Estas películas se estrenarán en Netflix a través de los cines, como lo hacía Warner Bros. anteriormente, pero con la entidad operativa de Warner Bros. Es fundamental la forma en que crean y generan valor. No compramos esta empresa para destruir ese valor".