Premios Óscar: Las 10 actrices más jóvenes en ganar el máximo galardón

Hoy es la edición 91 de los Óscar 2019. Por ello, como preámbulo presentamos la lista de los 10 ganadores más jóvenes en la categoría "mejor actor principal". Ahora es el turno de mostrar a las 10 actrices más jóvenes en ganar el máximo galardón.

¿Creías que Jennifer Lawrence lo era? Pues la respuesta es equivocada. Comenzamos con el listado:

10. Vivien Leigh (ganadora de los Óscar del año 1939 – ceremonia realizada en febrero de 1940)

En la edición número 12 de los Premios Óscar, a la edad de 26 años, se llevó la estatuilla por su actuación en la película “Lo que el viento se llevó”. En esa ocasión interpretó a Scarlett O'Hara.

Además de recordarla por “Lo que el viento se llevó”, muchos lo hacen por “Un tranvía llamado Deseo”. Sobre su influencia, la entidad American Film Institute la consideró como una de las principales estrellas del cine clásico de Hollywood. También debemos mencionar que fue la primera actriz británica en ganar los premios de la Academia.

9. Hilary Swank (ganadora de los Óscar del año 1999 – ceremonia realizada en marzo de 2000)

En la edición número 72 de los Premios Óscar, a la edad de 25 años, se llevó la estatuilla por su actuación en la película “Los muchachos no lloran”. En esa ocasión interpretó a Brandon Teena.

Precisamente todas la recordamos por su excelente actuación en “Los muchachos no lloran”, donde realiza el papel de un joven transgénero. No obstante, no podemos dejar de lado sus apariciones en “Golpes del destino” (Million Dollar Baby) y “Conviction”.

8. Grace Kelly (ganadora de los Óscar del año 1954 – ceremonia realizada en marzo de 1955)

En la edición número 27 de los Premios Óscar, a la edad de 25 años, se llevó la estatuilla por su actuación en la película “La angustia de vivir”. En esa ocasión interpretó a Georgie Elgin.

Por decisión propia, se retiró rápidamente del mundo del cine. Grace Kelly, a la edad de 26 años, se alejó para contraer nupcias con el príncipe soberano de Mónaco, Francia. Una lástima para el universo cinematográfico porque pudo haber realizado grandes largometrajes como lo fueron “La angustia de vivir” o “Mogambo”.

7. Julie Christie (ganadora de los Óscar del año 1965 – ceremonia realizada en abril de 1966)

En la edición número 38 de los Premios Óscar a la edad de 25 años, se llevó la estatuilla por su actuación en la película “Darling”. En esa ocasión interpretó a Diana Scott.

El Oscar ha saludado su carrera con 4 nominaciones. Si bien solo ha podido ganarlo por “Darling”, sus largometrajes “Lejos de ella”, “Afterglow”, “Venecia rojo shocking” y “Los vividores” son imperdibles. Todo cinéfilo debe tener en su colección sus cintas.

6. Audrey Hepburn (ganadora de los Óscar del año 1953 – ceremonia realizada en marzo de 1954)

En la edición número 26 de los Premios Óscar, a la edad de 24 años, se llevó la estatuilla por su actuación en la película “Roman Holiday”. En esa ocasión interpretó a la princesa Anna.

Una de las máximas figuras femeninas de la historia de Hollywood. Audrey Hepburn fue nominada hasta en 5 oportunidades por la academia. Todos han visto la clásica “Roman Holiday” y si tú no lo has hecho qué esperas para hacerlo. Además de ese film, no puedes dejar de mirar “Breakfast at Tiffany's”, película adaptada del clásico del mismo nombre del siempre rebelde Truman Capote.

5. Jennifer Jones (ganadora de los Óscar del año 1943 – ceremonia realizada en marzo de 1944)

En la edición número 16 de los Premios Óscar a la edad de 24 años, se llevó la estatuilla por su actuación en la película “La canción de Bernadette”. En esa ocasión interpretó a Bernadette Soubirous.

“La canción de Bernadette” permitió a Jennifer Jones llegar al estrellato absoluto. Luego brilló en películas como “Desde que te fuiste”, “Cartas a mi amada”, “Infierno en la torre”, “Duelo al sol”, “La colina del adiós”, entre otras.

4. Joan Fontaine (ganadora de los Óscar del año 1941 – ceremonia realizada en febrero de 1942)

En la edición número 14 de los Premios Óscar, a la edad de 24 años, se llevó la estatuilla por su actuación en la película “La sospecha”. En esa ocasión interpretó a Lina McLaidlaw Aysgarth.

Además de su brillante interpetación en “La sospecha”, dirigida por Alfred Hitchcock, muchos recuerdan que Joan Fontaine también fue parte de la primera película del famoso realizador (Rebeca). De la actriz también debemos ver “La ninfa constante” de 1943.

3. Janet Gaynor (ganadora de los Óscar del año 1927 y 1928 – ceremonia realizada en mayo de 1929)

En la edición número 1 de los Premios Óscar, a la edad de 22 años, se llevó la estatuilla por su actuación en las películas “El séptimo cielo”, “El ángel de la calle” y “Amanecer”. En esa ocasión interpretó a Diane, Angela y La Mujer respectivamente.

En la primera versión de los Premios Óscar se premió a las películas estrenadas en 1927 y 1928. Los 3 largometrajes con los que fue galardonada Janet Gaynor fueron realizadas en mudo, pese a que ya había algunas películas con diálogos. De ella también podemos ver “A Star Is Born”; y no nos referimos al largometraje protagonizado por la cantante de pop Lady Gaga, si no a uno hecho en 1937.

2. Jennifer Lawrence (ganadora de los Óscar del año 2012 – ceremonia realizada en febrero de 2013)

En la edición número 85 de los Premios Óscar a la edad de 22 años, se llevó la estatuilla por su actuación en la película “El lado luminoso de la vida”. En esa ocasión interpretó a Tiffany Maxwell.

Debido a las “fake news” muchas personas pensaban que Jennifer Lawrence era la actriz más joven en recibir un Óscar, pero lo cierto es que es la segunda. La intérprete tiene decenas de películas por recomendar, solo daremos 3 imprescindibles además de “El lado luminoso de la vida”: “Escándalo americano”, “Lazos de sangre” y “Joy”.

1. Marlee Matlin (ganadora de los Óscar del año 1986 – ceremonia realizada en marzo de 1987)

En la edición número 59 de los Premios Óscar a la edad de 21 años, se llevó la estatuilla por su actuación en la película “Hijos de un dios menor”. En esa ocasión interpretó a Sarah Norman.

El defecto auditivo que sufre en la vida real no fue impedimento para que triunfe en Hollywood. Además de la exitosa “Hijos de un dios menor” también ha aparecido en decenas de producciones cinematográficas y televisivas. De ella debemos ver la serie policiaca “Reasonable Doubts”.

Los Óscar 2019 se realizarán el domingo 24 de febrero.