Hunter Schafer es considerada actualmente una de las actrices jóvenes más influyentes de Estados Unidos, luego de ganar reconocimiento internacional por su interpretación de Jules en la serie juvenil de HBO 'Euphoria'. Además de su talento en la actuación, Schafer se ha convertido en un gran ícono representativo de la comunidad trans, visibilizando su identidad de género tanto en su vida personal como a través de su personaje en la serie.

Este viernes 21 de febrero, la actriz Hunter Schafer manifestó su preocupación al recibir un pasaporte en el que se le asigna el género masculino. Este incidente evidencia las consecuencias de las políticas promovidas por Donald Trump y su impacto en la comunidad trans en Estados Unidos.

Hunter Schafer revela cambio en su pasaporte por política de Trump

En un video de TikTok, que luego fue eliminado, Hunter Schafer expresó su asombro y molestia al descubrir que su pasaporte, emitido el 20 de febrero de 2025, la registraba con un marcador de sexo masculino. "Estoy segura de que la mayoría recordamos que, según creo, el primer día de la presidencia de Trump, él firmó una orden ejecutiva para declarar solo dos géneros reconocidos por el estado, masculino y femenino, asignados al nacer. Como resultado de esto la Oficina de Asuntos Consulares ha congelado las solicitudes de pasaporte que piden un cambio de marcador de género, o renovaciones, o nuevas solicitudes con un marcador de género que difiere del género asignado al nacimiento del solicitante", dijo la también modelo.

Asimismo, la actriz de 'Euphoria' y 'Los juegos del hambre', señaló que era la primera vez que se enfrentaba a una situación similar, luego de su transición a los 15 años. "No sé exactamente qué ha cambiado en el proceso, pero es la primera vez que me ocurre desde que hice mi transición. Han pasado aproximadamente diez años, y creo que esto es un resultado directo de la administración bajo la que estamos viviendo. Me asusta la forma en que estas políticas se van aplicando poco a poco", añadió la estrella de 26 años.

La actriz Hunter Schafer mostró en su pasaporte el marcador de sexo masculino. Foto: Instagram/Twitter

Hunter Schafer y su mensaje tras cambio en su pasaporte

La actriz Hunter Schafer destacó que una letra en su documentación no cambia su identidad como mujer. "No me importa que mi pasaporte diga ‘M’. Eso no cambia quién soy ni el hecho de ser trans, aunque me complique un poco más la vida", acotó.

Sin embargo, la modelo dijo estar preocupada de que este error pueda traerle complicaciones, especialmente cuando tenga que hacer viajes internacionales por su trabajo. "Lo sabré la próxima semana, cuando tenga que viajar con mi nuevo pasaporte, pero estoy bastante segura de que me enfrentaré a controles adicionales en la frontera más seguido de lo que me gustaría. Y esto es solo mi caso personal. Pensando en otras mujeres trans o personas trans en general que puedan estar pasando por lo mismo, la lista de dificultades que esto trae a la vida real no deja de crecer", señaló.

Finalmente, Hunter Schafer concluyó su mensaje con una declaración contundente. "Las personas trans somos hermosas. Nunca vamos a dejar de existir, y nunca voy a dejar de ser trans. Una simple letra en el pasaporte no puede cambiar eso. Que le jod... a esta administración. No sé cuál es la solución, pero sentí que era importante compartirlo. Esto es real”, expresó la actriz, reafirmando su compromiso como una destacada activista por los derechos de la comunidad trans.