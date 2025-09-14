¿Dónde ver los Emmy Awards 2025 online, canales y a qué hora inicia la transmisión de los ganadores?

Los Emmy 2025 en vivo llegan este domingo 14 de septiembre con una gala que promete sorpresas en la industria televisiva. La ceremonia se celebrará en el Peacock Theater de Los Ángeles y reunirá a las figuras más destacadas del año en series, miniseries y comedias. Para quienes siguen el evento desde Perú, México, Estados Unidos y otros países, conocer los horarios y plataformas de transmisión es clave para no perderse ningún detalle.

La edición de este año cuenta con una cobertura amplia tanto en televisión como en streaming. Desde opciones tradicionales como TNT hasta plataformas digitales como HBO Max y Paramount+, los espectadores podrán elegir cómo y dónde ver la entrega de premios. A continuación, se detalla toda la información sobre los servicios online, canales disponibles, horarios por país y las producciones más nominadas.

¿Dónde ver los Emmy Awards 2025 online?

Los usuarios que prefieren seguir los Emmy Awards 2025 online tienen varias alternativas según su país. En Latinoamérica, HBO Max ofrece la transmisión completa del evento, con acceso en vivo y la posibilidad de ver la ceremonia bajo demanda. Esta opción está disponible en países como Perú, México, Argentina, Colombia y Chile, con subtítulos y doblaje en español.

En Estados Unidos, Paramount+ en Showtime se encarga de la emisión digital. La plataforma incluye cobertura exclusiva, entrevistas previas y contenido adicional para suscriptores. Además, algunos fragmentos estarán disponibles en redes sociales oficiales y en el sitio web de los Emmy, aunque sin transmisión completa.

¿Se puede ver los Emmy 2025 gratis?

Aunque la gala principal de los Emmy 2025 no se puede ver gratis, sí es posible seguir parte de la cobertura sin costo. La alfombra roja se transmite en vivo a través de TNT América Latina en YouTube, con entrevistas exclusivas a actores, nominados y presentadores desde el Peacock Theater de Los Ángeles.

Esta previa —que inicia a las 5.00 p. m. en México y a las 6.00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador— ofrece acceso directo al ambiente de la ceremonia y a los momentos más comentados antes del inicio oficial.

¿Qué canales de televisión que transmiten los Emmy 2025?

Para quienes optan por la televisión tradicional, TNT es el canal oficial en la mayoría de países de habla hispana para ver los Emmy Awards 2025. La señal estará disponible en Perú, México, Colombia, Argentina y otros territorios de la región, con comentarios en español y cobertura desde la alfombra roja. TNT mantiene su alianza con los Emmy desde hace más de una década, consolidándose como la opción más estable para el público latinoamericano.

En Estados Unidos, CBS lidera la transmisión en señal abierta. La cadena ofrecerá la gala en vivo desde Los Ángeles, con cobertura especial antes y después del evento. Además, algunos canales locales afiliados a CBS también emitirán la ceremonia, dependiendo del estado y la programación regional.

Horarios por país para ver los Emmy Awards 2025

La ceremonia de los Emmy Awards 2025 inicia a las 7.00 p. m. en Perú. A continuación, se ofrece una lista con los horarios por países para la transmisión del evento en vivo y en directo.

Emmy 2025 en México, Costa Rica y El Salvador: 6.00 p. m. del domingo 14 de septiembre

Emmy 2025 en Perú, Colombia y Ecuador: 7.00 p. m. del domingo 14 de septiembre

Emmy 2025 en Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m. del domingo 14 de septiembre

Emmy 2025 en Argentina, Chile y Brasil: 9.00 p. m. del domingo 14 de septiembre

Emmy 2025 en España: 2.00 a. m. del lunes 15 de septiembre

Emmy 2025 en Estados Unidos: 8.00 p. m. (ET) y 5.00 p. m. (PT) del domingo 14 de septiembre.

¿Quiénes son los nominados de los Emmy 2025?

Los nominados a los Emmy 2025 reflejan el dominio de HBO Max en la industria televisiva, con un total de 142 candidaturas que consolidan su liderazgo por vigésimo segundo año consecutivo. Entre las producciones más destacadas figuran 'The White Lotus' y 'El pingüino', ambas con 24 nominaciones, seguidas por 'The Last of Us' con 17, 'Hacks' con 15 y 'The Pitt' con 13. Estas series han sido reconocidas por su calidad narrativa, dirección y actuaciones, posicionándose como favoritas en categorías clave como mejor serie dramática, mejor comedia y mejor miniserie.

En el apartado actoral, HBO Max también brilla con nominaciones para figuras como Pedro Pascal, Bella Ramsey, Kristen Bell y Cate Blanchett. 'La casa del dragón', otra producción de la plataforma, suma seis nominaciones en áreas técnicas y de producción.