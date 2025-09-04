La serie original de HBO ‘Harry Potter’ confirmó el retorno del actor Warwick Davis como profesor Filius Flitwick al mundo mágico. La noticia se dio a conocer el 1 de septiembre, durante el evento ‘Back to Hogwarts’, celebrado por Warner Bros Discovery, donde fans de todo el mundo conmemoran el regreso a clases en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

Como el profesor Filius Flitwick, Warwick Davis se ha ganado el corazón de los seguidores, pues es uno de los docentes más importantes de la saga mágica, ya que da la clase de Encantamientos y lucha durante la Segunda Guerra Mágica. Como se sabe, Warwick es el único actor confirmado que repetirá su papel en la nueva adaptación televisiva de HBO Max.

“Hogwarts siempre ha ocupado un lugar muy especial en mi corazón. Cuando me puse por primera vez la túnica del profesor Flitwick hace tantos años, nunca podría haber imaginado el viaje al que me llevaría este personaje. Gracias a todos los fans que han mantenido viva la magia. ¡Estoy deseando verlos de vuelta en el aula! ¡Por más aventuras en Hogwarts!”, manifestó el actor a Harry Potter TV.

Elenco renovado de ‘Harry Potter’

La producción, que se estrenará en 2027 a través de HBO y HBO Max, promete una adaptación más fiel de la obra literaria. Conoce al elenco renovado y las nuevas incorporaciones.

Elijah Oshin como Dean Thomas

Finn Stephens como Vincent Crabbe

William Nash como Gregory Goyle

Sirine Saba como la Profesora Pomona Sprout

Richard Durden como el Profesor Cuthbert Binns

Bríd Brennan como Madame Poppy Pomfrey

Leigh Gill como Griphook, en representación del banco Gringotts



La serie es producida por HBO y HBO Max en colaboración con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television, con guion de Francesca Gardiner y dirección de Mark Mylod en varios episodios. La producción ejecutiva la completan J. K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, a través de Brontë Film and TV, además de David Heyman, reconocido por su trabajo en las películas originales.

