Harrison Ford: “En política y en la vida no siempre se consigue lo que se quiere”

Harrison Ford ha sido portada vestido con un esmoquin y recordó sus inicios en Hollywood, con un sueldo de 150 dólares a la semana y con una rutina en la que alternaba la actuación con su trabajo como carpintero. Un ejecutivo le dijo que no tenía futuro en la industria y le sugirió cambiarse el nombre e imitar el look de Elvis Presley. “No acepté”, señala el actor. Años después coincidieron en un evento. “Me había enviado una tarjeta donde había escrito: ‘Me equivoqué’. Miré a mi alrededor y no recordaba quién era, pero entonces asintió y sonrió, y pensé: ‘Ah, sí, te conozco’”.

En la entrevista con Variety, el eterno Han Solo cuenta que, incluso, dudaba del éxito de su personaje en Star Wars. “En realidad, no sabía si habría otra película cuando empezamos, y como no sabía si habría otra película (y como solo tenía el guion de la primera para considerar), no firmé el contrato de la secuela, lo que resultó ser una ventaja para todos nosotros”.

A los 83 años, Ford va por su primer premio de la Academia de la Televisión por la segunda temporada de la comedia de Apple TV+ Terapia sin filtro (Shrinking). En cifras, el actor tiene una recaudación de 12 mil millones de dólares y es uno de los más taquilleros de la historia. “No creo que haya nada competitivo en la creatividad, y no entiendo la necesidad de comparar y contrastar el trabajo de una persona con el de otra. Si te gusta, te gusta; si no, busca otra cosa. Estoy agradecido, pero habría hecho lo que hice, y haré lo que estoy haciendo, independientemente de si se considera digno de mención o no. Porque es lo que hago. Es lo que me encanta hacer. Me encanta contar historias. Me encanta fingir ser otra persona”, responde.

En la serie de Apple TV+, Ford es Paul, un personaje que, según uno de los creadores de la serie, estuvo inspirado en Michael J. Fox. El actor comparte guion con Jason Segel, quien interpreta a un terapeuta en duelo por la muerte de su esposa y empieza a cambiar su modo de relacionarse con sus pacientes; rompe las reglas y hace caso omiso a su formación y en cada sesión dice lo que piensa. Terapia sin filtro ha tenido éxito y ya está lista la tercera temporada.

“El problema en su caso, ahora mismo, reside en el párkinson”, dice Ford sobre su personaje. “Sabe que está en declive. Sabe que se enfrenta a circunstancias físicas aún más difíciles que las que vive actualmente. Está entrando en una etapa de su vida que es un misterio, pero tiene una compañera en el personaje que interpreta Wendie Malick. Ella lo acompaña en este viaje, al igual que todos sus demás colegas. Parte de lo que me encanta de lo que hago es que no sé qué se les va a ocurrir a los guionistas. Y normalmente no haría algo así. Es divertido decir: ‘Bueno, ya veré cómo hacerlo, aunque no sepa qué es’”.

Ford decidió ser actor cuando estaba en la universidad y necesitaba mejorar sus calificaciones. “Al principio de mi penúltimo año, busqué algo en el catálogo de cursos que me ayudara a subir mi promedio, y me encontré con teatro. La primera línea del párrafo que describía el curso decía: ‘Lees y comentas obras de teatro’, y pensé: ‘Puedo hacerlo’. No leí toda la descripción —algo típico de mí en aquella época— porque las últimas líneas indicaban que el curso también requería participar en las obras de teatro de la escuela durante ese año académico”.

Aunque no suele hablar de política, el actor apoyó a Kamala Harris en las últimas elecciones de Estados Unidos y es reconocido por sus aportes a organizaciones benéficas. “En política y en la vida, no siempre se consigue lo que se quiere, pero se consigue lo que se consigue y no hay que enojarse. Nos enseñan eso en el jardín de niños, pero también a luchar por lo que uno cree que es correcto. Si analizamos la economía, descubriremos dónde está el punto en común: los ricos se hacen más ricos. Los pobres, más pobres”, responde a Variety al ser consultado por Trump.