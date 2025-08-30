¡Vuelve la Magia a Lima!: "Back to Hogwarts"

¡Atención, PotterHeads! Penguin Random House Grupo editorial te invita a unirte a la celebración anual de "Back to Hogwarts", el evento que conmemora el regreso de los estudiantes al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Cada 1 de septiembre, la comunidad de PotterHeads celebra este icónico regreso, y este año no será la excepción.

El evento se llevará a cabo el lunes 1 de septiembre a las 7:00 pm en la librería Crisol del Óvalo Gutiérrez, donde podrás vivir la experiencia de Hogwarts de manera única. El grupo "La Orden del Sol" estará presente para un emocionante conversatorio sobre "Back to Hogwarts", donde podrás compartir tus pasiones y conocimientos sobre la saga.

Además, podrás participar en un sorteo de libros de la saga de Harry Potter, disfrutar de dinámicas interactivas que te harán sentir como un verdadero estudiante de Hogwarts, y algunas sorpresas más. La magia de Hogwarts estará presente en cada rincón de la librería, desde la emoción de subir al Expreso de Hogwarts hasta la Ceremonia de Selección y el descubrimiento de los secretos de la escuela de magia más famosa del mundo. El ingreso es libre.

No te pierdas la oportunidad de unirte a la comunidad de PotterHeads y celebrar el regreso a Hogwarts. ¡Vive la magia y la aventura en la librería Crisol del Óvalo Gutiérrez! Estamos emocionados de verte allí y compartir esta experiencia inolvidable contigo. ¡Te esperamos!

Para más información sobre la saga de HARRY POTTER, y el evento Back To Hogwarts los Potterheads pueden ingresar a www.penguinlibros.com/pe/ y las redes de PENGUIN PERÚ.

(NdP).