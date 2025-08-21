HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

Harry Potter: los actores que llegan a Hogwarts

¿Quién es quién en la serie de Harry Potter? Dominic McLaughlin protagoniza la adaptación televisiva de los libros de J.K. Rowling. Junto con Arabella Stanton y Alastair Stout, fue elegido entre miles de actores.

Dominic McLaughlin es el nuevo Harry Potter.
Dominic McLaughlin es el nuevo Harry Potter. | HBO

Más de 32.000 actores audicionaron para dar vida a Harry Potter, a Hermione y a Ron en la nueva serie de HBO que podría durar 10 años en la televisión. El joven actor Dominic McLaughlin protagonizará la serie en el papel que lanzó a la fama mundial a Daniel Radcliffe, y Arabella Stanton es la nueva Hermione Granger. Ayer, la producción reveló la primera imagen de la familia Weasley, con Alastair Stout como Ron, personaje interpretado en el cine por Rupert Grint.

lr.pe

“Los primeros informes indicaban que cada temporada de la serie se centraría en un libro de la serie de Harry Potter, compuesta por siete novelas”, señala Deadline, medio que informó que Francesca Gardiner, showrunner de la premiada serie Succession, sería la guionista principal y productora ejecutiva de la adaptación de la historia basada en los libros de J. K. Rowling.

La producción se está grabando desde el 14 de julio, en los estudios de Warner Bros. en Leavesden. Mark Mylod, también de Succession, es el productor ejecutivo y dirigirá algunos episodios. Además, al equipo se sumaron otros guionistas. “Hemos oído que (HBO) encargó al grupo de escritores la creación de propuestas para una serie que reflejara su visión de la propiedad intelectual. Se cree que Rowling participó en este proceso”.

En cuanto al elenco confirmado, John Lithgow interpretará al director de Hogwarts, Janet McTeer es Minerva McGonagall y Paapa Essiedu será el jefe de la Casa Slytherin, Severus Snape. La prensa estadounidense señala que la convocatoria cumplió con lo que hoy se pide en la industria: se comprometía a “ofrecer un casting inclusivo y diverso”.

 Hacia fines de 2024, la producción solicitaba a los actores dos videos cortos: un poema y una historia que no esté relacionada con Harry Potter. “Para cada papel, por favor, presenten a artistas cualificados, sin importar su etnia, sexo, discapacidad, raza, orientación sexual, identidad de género ni ninguna otra condición protegida por la ley, a menos que se indique específicamente lo contrario”.

La participación de J.K. Rowling fue algo confirmado por ella. Aunque no está escribiendo los capítulos, señaló que ha trabajado “estrechamente con escritores extremadamente talentosos”. La serie llegará a HBO en 2027

