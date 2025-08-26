HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Cine y series

Hollywood llega al Festival de Venecia

Temporada de premios. Julia Roberts y George Clooney protagonizan dos películas de la sección oficial. Una película del italiano Paolo Sorrentino inaugura el festival este miércoles.

Julia Roberts vuelve al festival.
Julia Roberts vuelve al festival. | Difusión.

Camino a los Óscar. En el Festival de Cine de Venecia se estrenarán varias de las producciones que postularán a los premios de la Academia 2026.

En Italia, una de las películas más esperadas es After the Hunt, dirigida por Luca Guadagnino y protagonizada por Julia Roberts y Andrew Garfield. El guion presenta un thriller en el que una profesora se enfrenta a una acusación de abuso sexual. La cinta se estrenará esta semana y compite por el León de Oro con la nueva versión de Frankenstein de Guillermo del Toro, producida por Netflix.

PUEDES VER: Claret Quea: "Hay comedias que te enajenan y hay otras que te ubican"

lr.pe

La plataforma también compite este año con Jay Kelly, la historia coescrita por Emily Mortimer y Noah Baumbach. El director de Historia de un matrimonio vuelve con esta película sobre un actor con una fama abrumadora. George Clooney, como protagonista, guardó distancia de este personaje. “No hay muchos chicos de mi edad que puedan hacer comedias generales y luego interpretar a Michael Clayton o Syriana”, ha dicho en una entrevista con Vanity Fair.

El Festival de Venecia funciona como un termómetro de la temporada de premios. The Brutalist de Brady Corbet se estrenó en Italia y logró el León de Plata a la Mejor Dirección para Corbet, y unos meses después, ganó el Óscar en las categorías de Mejor Actor, Mejor Fotografía y Mejor Banda Sonora.

Una de las apuestas del cine independiente que podría ganar el León de Oro este año es Father Mother Sister Brother de Mubi. Jim Jarmusch dirige a un elenco estelar con Cate Blanchett y Adam Driver.

Fuera de competición, también se estrena Dog 51, la nueva película de Cédric Jimenez. La cinta es una de las producciones francesas más esperadas y tiene a Adèle Exarchopoulos en el protagónico. La historia se desarrolla en París, donde, en un futuro cercano, la ciudad se divide en tres zonas que separan las clases sociales y nadie puede escapar de una IA que ha revolucionado las fuerzas del orden.

La brasileña Fernanda Torres como jurado

La actriz brasileña Fernanda Torres nominada al Óscar por la película Aún estoy aquí, será parte del jurado. Mientras tanto, el director Francis Ford Coppola será el encargado de entregar el León de Oro de honor a Werner Herzog en la inauguración del festival.

 “Nunca ha dejado de poner a prueba los límites del lenguaje cinematográfico, desmintiendo la distinción tradicional entre documental y ficción. Brillante narrador de historias inusuales, Herzog es también el último heredero de la gran tradición del romanticismo alemán, un humanista visionario y un explorador incansable”, dijo el director de Venecia 2025 Alberto Barbera al anunciar el premio Werner Herzog. El evento se inaugura con la película La Grazia, del director italiano Paolo Sorrentino ganador del Óscar por La gran belleza. El 82º Festival de Venecia se desarrolla del 27 de agosto al 6 de septiembre

Notas relacionadas
Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

LEER MÁS
Calendario de estrenos de Netflix agosto 2025: películas, series y k-dramas

Calendario de estrenos de Netflix agosto 2025: películas, series y k-dramas

LEER MÁS
Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 5 películas con escenas de sexo real que causaron caos en Hollywood: ¿dónde verlas ONLINE?

Las 5 películas con escenas de sexo real que causaron caos en Hollywood: ¿dónde verlas ONLINE?

LEER MÁS
Top 5 de películas HOT en Netflix: una tiene sexo explícito

Top 5 de películas HOT en Netflix: una tiene sexo explícito

LEER MÁS
'Rosario Tijeras' temporada 5: ¿cuándo se estrena y qué se espera?

'Rosario Tijeras' temporada 5: ¿cuándo se estrena y qué se espera?

LEER MÁS
Películas eróticas en Netflix que no puedes dejar de ver [VIDEO]

Películas eróticas en Netflix que no puedes dejar de ver [VIDEO]

LEER MÁS
'El Conjuro 4': trama, fecha de estreno y lo que debes saber de la última película sobre Ed y Lorraine Warren

'El Conjuro 4': trama, fecha de estreno y lo que debes saber de la última película sobre Ed y Lorraine Warren

LEER MÁS
Yo antes de ti: la icónica escena de cumpleaños para recordar en esta Navidad [VIDEO]

Yo antes de ti: la icónica escena de cumpleaños para recordar en esta Navidad [VIDEO]

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima HOY, según Sedapal: conoce los horarios y distritos afectados hasta por 10 horas

Un estudio revela que los humanos pueden desarrollar un “sexto sentido” en 10 semanas

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

Cine y series

Falleció la famosa actriz Verónica Echegui de 'Yo soy la Juani' a los 42 años: ¿qué enfermedad tenía?

Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

Muere Diego Borella, asistente de dirección de 'Emily en París' en Netflix, tras desplomarse durante rodaje a los 47 años

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota