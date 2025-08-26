Hollywood llega al Festival de Venecia

Camino a los Óscar. En el Festival de Cine de Venecia se estrenarán varias de las producciones que postularán a los premios de la Academia 2026.

En Italia, una de las películas más esperadas es After the Hunt, dirigida por Luca Guadagnino y protagonizada por Julia Roberts y Andrew Garfield. El guion presenta un thriller en el que una profesora se enfrenta a una acusación de abuso sexual. La cinta se estrenará esta semana y compite por el León de Oro con la nueva versión de Frankenstein de Guillermo del Toro, producida por Netflix.

La plataforma también compite este año con Jay Kelly, la historia coescrita por Emily Mortimer y Noah Baumbach. El director de Historia de un matrimonio vuelve con esta película sobre un actor con una fama abrumadora. George Clooney, como protagonista, guardó distancia de este personaje. “No hay muchos chicos de mi edad que puedan hacer comedias generales y luego interpretar a Michael Clayton o Syriana”, ha dicho en una entrevista con Vanity Fair.

El Festival de Venecia funciona como un termómetro de la temporada de premios. The Brutalist de Brady Corbet se estrenó en Italia y logró el León de Plata a la Mejor Dirección para Corbet, y unos meses después, ganó el Óscar en las categorías de Mejor Actor, Mejor Fotografía y Mejor Banda Sonora.

Una de las apuestas del cine independiente que podría ganar el León de Oro este año es Father Mother Sister Brother de Mubi. Jim Jarmusch dirige a un elenco estelar con Cate Blanchett y Adam Driver.

Fuera de competición, también se estrena Dog 51, la nueva película de Cédric Jimenez. La cinta es una de las producciones francesas más esperadas y tiene a Adèle Exarchopoulos en el protagónico. La historia se desarrolla en París, donde, en un futuro cercano, la ciudad se divide en tres zonas que separan las clases sociales y nadie puede escapar de una IA que ha revolucionado las fuerzas del orden.

La brasileña Fernanda Torres como jurado

La actriz brasileña Fernanda Torres nominada al Óscar por la película Aún estoy aquí, será parte del jurado. Mientras tanto, el director Francis Ford Coppola será el encargado de entregar el León de Oro de honor a Werner Herzog en la inauguración del festival.

“Nunca ha dejado de poner a prueba los límites del lenguaje cinematográfico, desmintiendo la distinción tradicional entre documental y ficción. Brillante narrador de historias inusuales, Herzog es también el último heredero de la gran tradición del romanticismo alemán, un humanista visionario y un explorador incansable”, dijo el director de Venecia 2025 Alberto Barbera al anunciar el premio Werner Herzog. El evento se inaugura con la película La Grazia, del director italiano Paolo Sorrentino ganador del Óscar por La gran belleza. El 82º Festival de Venecia se desarrolla del 27 de agosto al 6 de septiembre