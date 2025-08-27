HOYSuscripcion LR Focus

¿A qué hora se estrena 'Mi vida con los chicos Walter' temporada 2 en Netflix?

La esperada segunda temporada de 'Mi vida con los chicos Walter' se estrena en Netflix, con todos sus nuevos episodios disponibles en simultáneo. Conoce desde cuándo podrás disfrutar de la serie.

'Mi vida con los chicos Walter 2' tendrá 10 capítulos en Netflix.
'Mi vida con los chicos Walter 2' tendrá 10 capítulos en Netflix.

La espera terminó para los seguidores de 'Mi vida con los chicos Walter', la serie juvenil que conquistó a millones con su primera temporada en Netflix. La emocionante historia de Jackie y los hermanos Walter regresa con nuevos episodios que prometen más drama, decisiones difíciles y triángulos amorosos en el pueblo de Silver Falls.

Desde que la gigante del streaming confirmó la renovación, las redes sociales se llenaron de teorías sobre el destino de Jackie, especialmente tras su verano en Nueva York. Ahora, con el estreno global a la vuelta de la esquina, los fans quieren saber exactamente cuándo y a qué hora podrán ver los nuevos capítulos.

¿A qué hora se estrena la temporada 2 de 'Mi vida con los chicos Walter'?

La temporada 2 de 'Mi vida con los chicos Walter' se estrena este jueves 28 de agosto de 2025 en Netflix, como parte de sus lanzamientos globales. Los nuevos episodios estarán disponibles desde la medianoche en horario del Pacífico (12.00 a. m. PT), lo que equivale a las 2.00 a. m. en Perú y 3.00 a. m. en la costa este de Estados Unidos. Para los fanáticos en América Latina, eso significa que deberán madrugar si quieren ver la serie apenas se libere.

Según se ha confirmado, esta segunda entrega contarán con 10 capítulos, todos disponible desde el primer día. La plataforma ha apostado por una estrategia de estreno simultáneo en todos los territorios, lo que permite que la conversación en redes sociales se active desde las primeras horas. El regreso de Jackie a Colorado, y su reencuentro con Cole y Alex, será el eje central de esta nueva etapa.

Lo que se sabe sobre la temporada 2 de 'Mi vida con los chicos Walter'

La trama arranca con Jackie volviendo a Silver Falls tras pasar el verano en Nueva York. Aunque intentó dejar atrás los conflictos amorosos, el regreso la enfrenta nuevamente a los hermanos Walter y a las consecuencias de sus decisiones. La serie explorará con más profundidad las relaciones familiares, los dilemas adolescentes y el crecimiento personal de sus protagonistas.

El elenco principal se mantiene, con Nikki Rodriguez en el papel de Jackie, acompañada por Noah LaLonde (Cole) y Ashby Gentry (Alex). Además, se suman nuevos personajes que prometen alterar la dinámica del grupo. La producción ha sido destacada por su estética cuidada y su enfoque emocional, lo que ha convertido a 'Mi vida con los chicos Walter' en una de las series juveniles más comentadas del catálogo de Netflix.

