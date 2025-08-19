HOYSuscripcion LR Focus

'Mr. Scorsese': retrato del director de 'Taxi Driver'

Apple TV+ estrenará un documental con entrevistas al director y a Spielberg, Sharon Stone, Jodie Foster, entre otras estrellas del cine. En el adelanto, cuenta cómo evitó que las escenas de 'Taxi Driver' fueran censuradas.  

Martin Scorsese
Martin Scorsese

La cineasta Rebecca Miller reunió a gran parte de la historia del cine para dar sus testimonios en un documental que retrata la vida y trayectoria de Martin Scorsese. “Este proyecto es el sueño de cualquier cineasta: haber tenido tanto acceso a leyendas de la industria, desde el propio Marty hasta sus prolíficos colaboradores, amigos cercanos y familiares”, dijo la directora de El plan de Maggie.

Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Thelma Schoonmaker, Steven Spielberg, Sharon Stone, Jodie Foster, Margot Robbie y Cate Blanchett han sido entrevistados para Mr. Scorsese, una producción de Apple TV+ que tendrá cinco partes y se basa en conversaciones con el propio cineasta.

La producción repasará su carrera desde las películas estudiantiles que hizo en la Universidad de Nueva York. “Fue un honor que confiara en mí para crear este documental, que creo que conectará con todos, desde los más fieles fans de Scorsese hasta cualquiera que haya lidiado con el fracaso y haya aspirado a la fama”, señala Miller.

En el primer adelanto, Spielberg y Scorsese hablan de una escena de Taxi Driver que pudo ser censurada. El director decía que estaba dispuesto a “‘matar’ al director del estudio” si cortaban parte de la película. “Me emociona compartir un adelanto de Mr. Scorsese, que incluye la versión real de una historia mítica (inédita) sobre Taxi Driver y cómo, gracias a la perseverancia y dedicación de Marty a su arte, la película conservó su integridad y se convirtió en una de las películas con mayor significado cultural de todos los tiempos”.

Spielberg cuenta que el director le comentó lo que pensaba hacer y él lo detuvo. “Quería entrar, averiguar dónde estaba la edición y romper las ventanas para recuperar la copia. Sé que iban a destruir la película de todas formas”, cuenta Scorsese. Finalmente, encontró la forma de que las escenas no fueran censuradas.

Mr. Scorsese también cuenta con entrevistas a los hijos del cineasta y a su esposa, Helen Morris. “Es un retrato de un hombre a través de su obra, explorando las múltiples facetas de un visionario que redefinió el cine, incluyendo su extraordinaria carrera y su singular historia personal. Con acceso exclusivo e ilimitado a los archivos privados”, sostiene Apple TV +.

El estreno está previsto para el 17 de noviembre.

