Luc Besson: “No quería un personaje con ‘superpoderes’”

Drácula: A Love Tale vuelve al libro de Bram Stoker. Luc Besson dirige la historia protagonizada por Caleb Landry Jones y propone un guion sobre “una historia de amor”. En el siglo XV, un príncipe “hereda una maldición” condenado a vagar por los siglos. “El libro, en esencia, es una historia de amor, aunque en su época fascinó más por su dimensión fantástica y sangrienta. Con el tiempo, el personaje se volvió un monstruo mítico”, sostiene el director en declaraciones enviadas por la producción a la distribuidora en Perú.

Las críticas han sido mixtas. Besson regresa luego de Dogman, cinta con la que compitió por el León de Oro en Venecia. Pero también el director de El Quinto elemento y León, el profesional regresa luego de que se archivaran denuncias en su contra por falta de pruebas. En 2018, cinco mujeres lo acusaban de conducta sexual inapropiada. “Esta película representa su ‘renacimiento artístico’”, dice la prensa francesa citando sus declaraciones.

Besson empezó a escribir el guion de Drácula: A Love Tale sin la intención de dirigir la película. La idea surgió de una conversación con el actor Caleb Landry Jones. “Un día, en el rodaje de Dogman, le pregunté qué película le gustaría hacer después. Hablamos de las grandes figuras clásicas, en particular de los personajes monstruosos, y surgió el entusiasmo compartido por Drácula. Volví a leer la novela, lo que reforzó mi deseo de embarcarme en este proyecto”.

El director comenta que quería abordar el lado humano del personaje: un líder que se oponía a la guerra. “No entiende por qué debe recurrir a tanta violencia y muerte. En la novela, se transforma en murciélago, lobo, humo verde, rata… Sentí que esos poderes sobrenaturales no lo hacían más interesante. No quería un personaje con ‘superpoderes’ al estilo americano (cine estadounidense), sino uno con habilidades más plausibles. Me inspiré más en ese lado dandy que en Nosferatu. Me interesaba más su dimensión artística que su oscuridad”.

Por su lado, el actor Caleb Landry Jones destaca esta versión de Drácula. “En su enfoque de la historia de amor, Luc demuestra una sinceridad que, a mi parecer, faltaba en las versiones anteriores. Porque, aunque el personaje sea extraordinario y una criatura sobrenatural, aun así, debe haber algo de verdad en él”.