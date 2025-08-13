HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

Marvel: Charlie Cox afirma que la segunda temporada de 'Daredevil' será la última

Como invitado a una convención, el actor se refirió a que la parte dos marcaría el fin de la serie, pero Vincent D'Onofrio, villano del protagonista, dijo que podrían continuar con la producción.

Charlie Cox insinuó que la segunda temporada de 'Daredevil: Born Again' sería la última.
Charlie Cox insinuó que la segunda temporada de 'Daredevil: Born Again' sería la última. | Foto: Composición LR/ TikTok / Disney+

Durante su participación en un panel de un evento, Charlie Cox, quien interpreta a Matt Murdock en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) declaró que la segunda temporada de 'Daredevil: Born Again' podría ser la última. Al consultarle por los trajes que usará su personaje, que fueron filtrados, comentó que hay algunos otros que le gustaron mucho, y siente que el trabajo que hicieron para la serie fue bueno.

"Hicimos una cosa en esta temporada final que no existe en los cómics" comentó el actor durante su paso por la GalaxyCon. Ante ello, los fanáticos iniciaron a especular en cómo contarían con Charlie Cox en el UCM, ya que no se ha retirado de interpretar al personaje. Sin embargo, Vincent D'Onofrio, quien interpreta a Wilson Fisk, villano de 'Daredevil', comentó que es probable de que 'Born Again' continúe.

PUEDES VER: 'Thunderbolts' llega a Disney+: fecha confirmada de su estreno en la plataforma de streaming

lr.pe

¿Qué dijo Charlie Cox sobe la última temporada de 'Daredevil: born again'?

El ingreso de Charlie Cox al UCM fue muy esperado por los fans. 'Daredevil' fue una serie de Netflix que se desligaba de los acontecimientos de 'Los Vengadores' y creó su propio universo televisivo. Tras mucha expectativa, Matt Murdock hizo su debut en 'Spiderman: No way home' y continuó con su historia en 'She Hulk'. Sin embargo, 'Born Again' es su proyecto en solitario, que representó un reinicio de su paso por la gran N.

Ante la próxima llegada de su segunda temporada, el actor fue consultado por si sabía de las filtraciones de la serie, relacionados con un traje negro que usa Daredevil. Cox confesó que lo sabía y que es su favorito, así como revelar que el traje se usará en una instancia final de la historia. Luego, continuó diciendo que cada traje que ha usado, tiene una contraparte en los cómics, mencionando el clásico rojo y el amarillo que usó en 'She Hulk'. "Es algo de lo que no puedo hablar mucho, pero hicimos una cosa en esta temporada final que no existe en los cómics. Es único del show" sentenció, dando a entender que no habrá más temporadas del 'Diablo de Hell's Kitchen'

El actor, Vincent D'Onofrio, comentó que se trata de una malentendido, aunque no confirmó si la serie continuará. Foto: Captura de X

El actor, Vincent D'Onofrio, comentó que se trata de una malentendido, aunque no confirmó si la serie continuará. Foto: Captura de X

PUEDES VER: La película perdida de ''Los 4 Fantásticos'' que oculta una inédita historia: ¿por qué se le consideró como una maldición?

lr.pe

Vincent D'Onofrio desmiente lo que dijo Charlie Cox

El momento se hizo viral, ya que fue subido a TikTok por la misma organización del evento. Ante ello, Vincent D'Onofrio, actor que interpreta al principal antagonista de Daredevil, publicó en su cuenta de X (antes Twitter) que aún es posible que continúe la producción de 'Born Again'. "He conversado con Charlie y hay muchas probabilidades de que haya una tercera temporada", comentó el artista. Asimismo, confesó que podría tratarse de un error al entender la palabra 'final' que Cox dijo, ya que se refiere a la última que grabaron.

La temporada 2 de 'Daredevil: Born Again' no tiene una fecha de estreno confirmada, aunque su showrunner, Dario Scardapane, comentó que llegaría a Disney+ en marzo del 2026. En esta parte, el protagonista deberá combatir contra la corrupción de Wilson Fisk, quien ahora es alcalde de Nueva York. El villano inició una guerra contra los 'vigilantes', que son héroes anónimos que patrullan las calles sin supervisión, como Matt Murdock. Por eso, deberá crear un grupo de ellos para defenderse de las medidas que Kingpin usará para neutralizarlos.

