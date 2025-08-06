Con la llegada de la segunda temporada de 'Merlina' a Netflix, muchos han comentado la ausencia de un personaje que fue crucial en la primera parte. La serie, protagonizada por Jena Ortega y Emma Myers, decidió separar de su producción a Percy Hynes White, quien interpretaba a Xavier, un posible interés romántico del personaje principal. Graves acusaciones al actor motivaron su salida del show.

Sin embargo, los fanáticos de 'Merlina' estaban ansiosos por saber cómo iban a explicar la salida de su personaje en la serie de Netflix. Finalmente, esa duda fue contestada inmediatamente, en el episodio uno de esta nueva temporada. Allí, sostienen que, tras los sucesos de la primera parte, la falsa acusación a Xavier motivó a sus padres a sacarlos de 'Nevermore' el colegio donde suceden los acontecimientos de la historia.

¿Cómo se explica la salida de Percy Hynes White de 'Merlina'?

Tras reencontrarse con Enid, Merlina va al patio principal para despedir a sus padres, que terminaban de instalar a Pericles (Isaac Ordonez) en su cuarto del internado. Ahí, le dan la noticia que a su madre, Morticia (Catherine Zeta-Jones) le están ofreciendo un puesto en un comité escolar. Con ello, proceden explicar que Vicent Thorpe, papá de Xavier, era quien lo presidía, pero tras acusar a su hijo falsamente de asesinato (en la temporada 1) decidieron cambiarlo a otra institución.

Las menciones al personaje de Hynes no acaban ahí, puesto que más adelante, al regresar a su cuarto, Merlina recibe un paquete de Xavier, una pintura. Recordemos que su habilidad consistía en dibujar cosas que podía animar, haciéndolas salir de sus lienzos. Este presente incluye una carta que llama al cuadro su 'regalo de despedida', cerrando así su participación en el show.

En su primera temporada, Merlina y Xavier fueron parte de un triángulo amoroso que prometía seguir en su nueva parte. Foto: Netflix

¿Por qué retiraron a Percy Hynes White de 'Merlina'?

Percy Hynes White es un actor canadiense que, en el 2023, fue acusado por una cuenta anónima de organizar fiestas con el fin de abusar sexualmente de chicas ebrias. La cuenta mencionó a una mujer llamada Jane, quien habría sido otras de la víctimas del artista. El perfil de X (antes Twitter) no mencionó más pruebas, y aunque él a salió a desmentir todo, el escrutinio público ya estaba en su contra.

Ni Netflix ni el equipo de 'Merlina' han confirmado la razón oficial de su salida. Sin embargo, Jena Ortega, quien ahora es la productora ejecutiva de la serie, declaró que no le gustaba la relación de ambos personajes. Para ella, la hija de los Addams es una mujer asocial, que odia tener interacciones con las demás personas. No tenía sentido que estuviera en medio de un triángulo amoroso, teniendo en cuenta lo mucho que le costó ser cercana a Enid, su compañera de cuarto.