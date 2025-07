'La disciplina del silencio': cine y rock

La disciplina del silencio nos traslada a una enigmática Lima con tres historias protagonizadas por mujeres. El director Jorge Luis Chamorro filma desde azoteas y zonas solitarias para mostrarnos una ciudad casi sin gente, menos caótica y donde resalta la estética de lugares como la Plaza San Martín.

'La disciplina del silencio': Tráiler, elenco y fechas de estreno de su gira nacional

“El casco histórico siguió o trató de seguir, pero sin un plan urbano y, finalmente, terminó siendo como es Lima, ¿no? Completamente desordenada estéticamente. Yo quería más bien mostrar lo enigmático. Ese era un poco el planteamiento”, nos comenta. “Tenemos algunos lugares emblemáticos, como el Palacio de Justicia, que es una contradicción, ¿no? Está al costado de Azángaro, entonces es como lo legal y lo ilegal”.

La película es sobre la clase media y, aunque no es una película musical, el rock forma parte del relato. La primera historia es acerca de la maternidad después de los 40 años; la segunda protagonista es una joven de 19 años que se ha independizado; en la tercera, una madre trabaja de lunes a viernes y los fines de semana va a “una zona gris”.

Chamorro dice que eligió abordar estas problemáticas porque le resultaba más interesante y contó con el apoyo de las actrices. “Me ayudó mucho tener mucha confianza con ellas. Se dio de una manera bastante orgánica el hecho de que las protagonistas sean mujeres. No fue algo premeditado, sino algo que empezó a surgir mientras se escribía”.

La disciplina del silencio reúne la música de Dolores Delirio, Luis Loz, Voz Propia, entre otras bandas. “La misma película está hecha con una nostalgia de ese momento de los 90 al presente siglo, en el cambio del sistema analógico al digital”.

“No tengo pretensión de llegar a las salas de cine”

Chamorro no está de acuerdo con lo que llama “apanado al cine comercial” y apuesta por la exhibición de su película en centros culturales. “Es que yo creo que todo suma, que haya películas un poco fresas, películas inclusivas, de minorías u originales. Yo creo que todo está muy bien que suceda porque le da dinámica a la industria pequeña que tenemos, pero sí creo que la gente que hace cine independiente o de autor también hace lo suyo y le sirve de una alternativa más en el gran menú para el público. No tenemos pretensiones; yo no las tengo, no tengo pretensiones de que la película llegue a salas”.

El director no postuló a los incentivos del Ministerio de Cultura y considera que, con la actual ley, su película tampoco “encajaría” por hablar de temas como la libertad sexual. “Sincerando números, digamos, no es que un premio DAFO te cubra todo lo que tienes en mente. La circulación que estoy dando a la película es casi del mismo costo que usar el premio. Lo hice con fondos privados y, por otro lado, la distribución la he resuelto activando la red de centros culturales a nivel nacional. Es por ello que tenemos una gira garantizada de dos meses a tres casi al interior del país”.