El día llegó. La versión japonesa de 'Cásate con mi esposo' estrena sus capítulos 5 y 6 este jueves 10 de julio. En Perú, los fanáticos podrán ver los nuevos episodios a partir de las 10.00 a. m. (hora local) a través de la plataforma de streaming Amazon Prime Video, que trae este y más doramas emocionantes en idioma original y con subtítulos en español.

Con Fuka Koshiba y Takeru Satoh como protagonistas, 'Cásate con mi esposo: Japón' reinterpreta la famosa novela web coreana 'Marry My Husband'. Esta historia fue transformada en un popular webtoon tras conquistar a los lectores y, en 2024, se volvió un fenómeno de los k-dramas. Hoy, el dorama propone una mirada fresca que promete conquistar a un nuevo público y a los fanáticos de siempre.

'Cásate con mi esposo' versión japonesa: ¿a qué hora se estrenan los capítulos 5 y 6 en Perú?

Atención, si eres fan de 'Cásate con mi esposo: Japón', los capítulos 5 y 6 se estrenan este jueves 10 de julio a partir de las 10.00 a. m. en Perú. Los capítulos estarán disponibles en su idioma original y con subtítulos en español para todos los usuarios que tengan suscripción en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

La serie japonesa, que adapta la novela web 'Marry My Husband', también es conocida como 'Watashi no Otto to Kekkon Shite' por la pronunciación de su título original.

¿Cómo ver 'Cásate con mi esposo: Japón' en Prime Video?

Para disfrutar del dorama 'Cásate con mi esposo: Japón' en Prime Video, es necesario tener una suscripción activa. Esta plataforma de streaming requiere que pagues para acceder a su servicio, pero también brinda la opción de prueba gratis, por lo que permite que los fanáticos vean los episodios sin costo alguno y por tiempo limitado.

Dirigida por el coreano Ahn Gil Ho ('La gloria'), 'Marry My Husband: Japan' es producida por los estudios coreanos CJ ENM y Studio Dragon, al igual que la versión coreana, y en colaboración con Amazon Japón.

¿Quién es quién en 'Cásate con mi esposo: Japón'?