Premios Emmy 2025: 'Severance', 'The Penguin' y 'The White Lotus', las series más nominadas

Con 27 nominaciones, Severance lidera los Emmy 2025. El thriller de Apple TV+ es dirigido por Ben Stiller y protagonizado por Adam Scott. Además de su protagonista, Patricia Arquette está nominada como actriz de reparto.

Aunque no ha roto el récord de Juego de Tronos, la segunda temporada también ha sido aclamada por la crítica. Severance aborda la historia de un grupo de oficinistas a quienes sus memorias fueron divididas quirúrgicamente, entre su trabajo y la vida personal. El éxito de la serie se compara con Succession de HBO Max, un fenómeno de audiencia que le habría restado varias nominaciones en su primera temporada (2022).

En cuanto a miniseries, El Pingüino, está en segundo lugar, con nominaciones en 24 categorías. Colin Farrell respondió a Variety al conocer el anuncio de la Academia de las Artes y Ciencias de la Televisión. “No puedo decir que sea una sorpresa al 100%, por las conversaciones que se han generado al respecto; sería falso. Pero, aun así, estoy igual de emocionado, agradecido y honrado por la atención que ha recibido la serie en general. He sido consentido durante más de 20 años con experiencias extraordinariamente colaborativas. Esta no fue la excepción”.

El actor también señaló que pensó que la serie no vería la luz, ya que, por ese entonces, había la huelga de actores y guionistas de Hollywood. “Pero ver a todos al final de la huelga y retomarlo donde lo dejamos fue una reunión profundamente emotiva. Fue increíble”.

En tanto, The Studio y The White Lotus tienen 23 nominaciones. La actriz Carrie Coon el trabajo del elenco. “No hay Laurie sin Kate y Jaclyn. Considero esta nominación como una nominación para el trío, porque simplemente no podría hacer este trabajo sin ellas. Causó un gran impacto en el público general, y se escribieron muchísimos artículos de opinión y ensayos sobre ellas”.

Cooper Koch, quien interpretó a Erik Menéndez en Monstruos, también está nominado.

Beyoncé: los Emmy y el robo de material inédito

La cantante postula al Emmy por el espectáculo Medio tiempo con Beyoncé de Netflix. Cuando se anunciaban las nominaciones, se confirmó que la intérprete sufrió el robo de material inédito durante su gira Cowboy Carter en Atlanta. Christopher Grant, uno de sus bailarines, acudió a la Policía.

“Grant informó de que, además, transportaba información personal confidencial de la cantante Beyoncé. Informó también de que les robaron los discos duros de su próximo espectáculo en Atlanta. Contenían música con marca de agua, música inédita, planos del espectáculo y listas de canciones pasadas y futuras”, dice el informe policial.