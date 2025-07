Esta es la película que Disney nunca sacó y que terminó siendo la base para 'Las locuras del Emperador'

Pocos saben de la historia oculta detrás de "Las locuras del Emperador". El éxito de Disney, inspirado en la cultura incaica, tenía una historia completamente diferente a la que conocemos, incluyendo una batalla final con un demonio antiguo. 'La casa del ratón' planeaba adaptar un clásico de la literatura infantil, situándolo en el mundo de otros personajes que terminaron inspirando a los protagonistas de la historia.

Durante el desarrollo de la cinta, Disney aprobó que se rodara un documental que muestra él detrás de escena de su siguiente gran éxito. Tras el estreno del 'Rey León', apostaban en otra ópera musical épica, que mantuviera alta calidad. Sin embargo, los problemas en la producción, despidos y renuncias, las exigencias de la productora y el dinero que estaba en juego, motivó a que se rehiciera de nuevo, ahora, con un enfoque más familiar.

¿De qué trataba la película antes de llamarse 'Las locuras del emperador'?

Entre fines de los ochenta y principios de los noventa, Disney experimentó una era conocida como 'segunda edad de oro'. 'Aladino', 'La sienita' y 'La Bella y la Bestia' mostraron una calidad impresionante en su corte final. El punto máximo fue alcanzado con 'El Rey León', de Roger Allers y Rob Minkoff en 1994. Esto le dio la suficiente confianza al estudio para financiar un siguiente proyecto del segundo, uno que buscaría superar a la historia de Simba.

'Kingdom of the sun', o 'El Imperio del Sol', se basaba también en la cultura incaica. La historia se centraba en una adaptación de 'El príncipe y el mendigo', de Mark Twain. Manco es un emperador egoísta y arrogante, y Pacha, un humilde campesino. Ambos descubren que son idénticos y deciden cambiar de roles. Las cosas se complican cuando el real emperador es descubierto por Yzma quien, en su búsqueda por permanecer joven, se alía con el demonio Supay para apagar el Sol. Finalmente, es derrotada por los protagonistas cuando el propio astro, derrota a la maligna presencia.

La producción convocó a Owen Wilson, David Spade y a Eartha Kitt para los roles principales. Como el trabajo de Elton John fue clave en las canciones de 'El Rey León', Allers contactó directamente con el músico 'Sting', para que participe en el filme. El ex cantante de The Police aceptó, pero con una condición, que su esposa, Trudie Styler, grabara un documental del desarrollo. El director aceptó y empezaron a trabajar con miras a estrenarla en el 2000. Sin embargo, los planes no se terminaron cumpliendo y la película se tuvo que rehacer.

El documental de Styler narra a profundidad el desarrollo de 'Kingdom of the Sun' y su el cambio a 'Las locuras del emperador'. Foto: Disney

¿Por qué tuvieron que cambiar rehacer 'Las Locuras del Emperador'?

Todo empezó con la ausencia Jeffrey Katzenberg. El ejecutivo estuvo detrás de los éxitos más recientes de Disney y renunció por conflictos internos con Michael Eisner, el CEO de la empresa. Su salida, junto a fracasos financieros como 'Pocahontas' y 'El Jorobado de Notre Dame', hicieron temblar a la mesa ejecutiva. Por ello, cuando se les presentó un avance de 'El imperio del Sol', notaron que era muy seria y que carecía de humor, lo que alejaría al público infantil.

Allers contrató a un codirector, Mark Dindal, y juntos reescribieron la historia por completo. Sin embargo, los tiempos no cuadraban y, al pedir más prórroga, recibió un rotundo no. Cansado de las constantes peticiones del estudio, el creador de la historia decidió abandonar la producción. Aquí, la historia se tornó más como la conocemos. Sting estuvo a punto de renunciar debido a que el final original no le gustó, puesto que proponían que el edificio de 'Kuzcotopía' se llegara a construir en una colina vecina, destruyendo un bosque entero. 'Las locuras del Emperador' se estrenó, entonces, en el año 2000.

El documental que grabó Trudie Styler se proyectó en algunos festivales en el año 2001 y se llamó 'The Sweatbox'. Obtuvo su nombre (la caja del sudor en español), debido a que los estudios de Disney en Burbank carecían de aire acondicionado, lo que hacía sudar a los animadores. En él, se ve un retrato crudo y real de la industria cuando se trabaja con una gran empresa, que tiene plazos comerciales de entrega y no duda en exigirlos aun cuando se tiene que reescribir de cero. Sin embargo, la casa del ratón se ha encargado de ocultar el material, no permitiendo su difusión bajo ninguna circunstancia.