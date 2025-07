¿Dónde ver 'Cómo entrenar a tu dragón' live action online?

El esperado estreno del live action de 'Cómo entrenar a tu dragón' ('How to Train Your Dragon') ha despertado una ola de nostalgia y emoción entre seguidores de todas las edades. Esta nueva adaptación de la exitosa cinta animada de DreamWorks Animation lleva a la pantalla una vez más la entrañable historia de amistad entre Hipo, un joven vikingo, y Chimuelo, un imponente dragón Furia Nocturna.

Con el reciente lanzamiento del remake de 'Lilo y Stitch', el turno ahora es de esta épica aventura que promete conquistar a toda una nueva generación, mientras revive los recuerdos de quienes crecieron con la franquicia original.

¿Dónde ver la película completa 'Cómo entrenar a tu dragón' live action online?

Actualmente, la película live action de 'Cómo entrenar a tu dragón' se encuentra disponible exclusivamente en las salas de cine a nivel mundial, incluidas las principales cadenas en Perú como Cineplanet, Cinemark y Cinépolis. La cinta cuenta con un elenco encabezado por Mason Thames en el papel de Hipo, quien junto a sus amigos se aventura en el nido de dragones, descubriendo a la temible Muerte Roja, una criatura gigantesca que domina a los demás dragones por medio del miedo. Este hallazgo lleva a los jóvenes vikingos a enfrentarse a un gran peligro, culminando en una arriesgada misión de Hipo por salvar a Chimuelo.

Para quienes desean ver la película completa online, deberán esperar un poco más. Por el momento, no está disponible en plataformas digitales, ya que como ocurre con los grandes estrenos, permanecerá entre 30 y 90 días en cartelera para maximizar su recaudación en taquilla antes de llegar a su formato digital. Tras este periodo, se espera que 'Cómo entrenar a tu dragón' pueda adquirirse en servicios de compra digital como Google Películas, Amazon Prime Video, Claro Video y Apple TV, donde se podrá alquilar o comprar la cinta en alta definición.

Hipo y Astrid. Foto: difusión

¿Cómo ver 'Cómo entrenar a tu dragón' en español?

Para los fanáticos que desean disfrutar de 'Cómo entrenar a tu dragón' live action en español, la opción inmediata es acudir a los cines, donde se proyecta con doblaje latino en varias funciones. En cuanto a la versión online en español, todavía no tiene fecha exacta, pero se estima que llegue a finales de este año, siguiendo el ciclo tradicional de distribución.

Por otro lado, en México, hay grandes posibilidades de que la película se integre al catálogo de HBO Max, plataforma que actualmente aloja el documental del detrás de cámaras del live action, además de la serie 'Dragones' y 'Cómo entrenar a tu dragón 2', indicando que cuenta con los derechos de Universal Pictures para su transmisión. Este sería un paso lógico para incorporar próximamente la nueva entrega.