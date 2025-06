Tras el éxito de 'El juego del calamar', la expectativa por su tercera y última temporada ha alcanzado niveles inéditos. El creador de la serie ha ofrecido declaraciones que avivan la curiosidad de millones de seguidores en todo el mundo. La posibilidad de un spin off de 'El juego del calamar' fue insinuada durante una conferencia de prensa en Londres, en la que el actor Lee Byung-hun sembró dudas sobre si este realmente será el punto final de la historia.

El intérprete del enigmático guardia jefe con máscara negra, quien regresa para 'El juego del calamar 3', sorprendió al compartir su impresión al leer el guion: “El director Hwang sigue diciendo que es un final, pero cuando lo leí por primera vez, pensé que podría ser un final y a la vez un nuevo comienzo”. Estas palabras, pronunciadas con convicción, generaron reacciones entre sus compañeros de reparto y el creador de la serie.

¿Habrá spin-off de 'El juego del calamar'?

Pese a la esperanza de los fans y las especulaciones sobre un spin off de 'El juego del calamar', el director Hwang Dong-hyuk fue claro en su postura: “He pasado los últimos seis años de mi vida intentando crear esta serie. Poner mi vida en esto me trae muchos recuerdos, pero nunca imaginé este nivel de éxito. Es hora de decir adiós. Es hora de pasar a mi siguiente proyecto”. La declaración fue directa, aunque no lo suficientemente tajante como para eliminar del todo la posibilidad de una futura expansión del universo de la serie surcoreana.

Durante la presentación de 'El juego del calamar 3', los protagonistas compartieron emociones y anécdotas del rodaje. Lee Jung-jae, quien interpreta al icónico Jugador 456, coincidió con Hwang en que este sería el desenlace definitivo. Sin embargo, reconoció el impacto que la serie ha tenido en su carrera internacional. Por su parte, Park Gyu-young, la nueva incorporación como una guardia rebelde, destacó lo que significó para ella pasar de espectadora a figura central del drama coreano.