El Festival de Annecy, fundado en 1960, se ha consolidado como uno de los escenarios más relevantes del mundo dedicados al cine de animación. Reúne a profesionales de la industria global no solo en sus competencias oficiales y espacios de mercado, sino también en una amplia programación paralela que realza la animación desde todos los ángulos, ya sea en exposiciones, work in progress, masterclasses, presentaciones de making of, entre muchas otras actividades que convierten a Annecy en el espacio ideal para dar solidez a los proyectos y películas de los creadores de este universo.

Además, su sección de industria, Mercado Internacional de Cine de Animación (Mifa), es perfecta para construir una red de contactos, dialogar con profesionales del sector, promocionar proyectos y producciones, y participar en presentaciones de aliados, proyecciones de mercado, sesiones de pitch y conferencias, con el fin de potenciar esta industria. Este año se celebran los 40 años del Mifa, tras realizarse por primera vez en 1985 por iniciativa del Ministerio de Cultura francés.

El Programa de Educación en Cine - OTROS OJOS tendrá la oportunidad de presentar sus procesos en este espacio. Con tan solo un año de existencia, esta iniciativa ha venido potenciando la formación de nuevos públicos cinematográficos en los países andinos, usando el cine como herramienta pedagógica al interior de las aulas, no solo formando a los estudiantes, sino también a los docentes y demás profesionales pedagógicos.

Sus objetivos son fomentar la creación de proyectos de educación en el lenguaje audiovisual que permitan una mayor circulación de películas de la región, y apoyar el desarrollo de nuevas producciones de animación dirigidas al público joven. Se busca que entre 2.000 y 3.000 alumnos, por país, vayan a las salas de cine tres veces a lo largo de 2025, primer año de esta fase piloto del programa, para llegar al final a unos 35.000 a 40.000 jóvenes que se conviertan en nuevos cinéfilos.

El programa también ha buscado fortalecer y potenciar las habilidades de todos aquellos que hacen posible el cine animado, mediante talleres formativos en los países de la región andina. Por eso se realizaron tres talleres especializados en colaboración con el International Mifa Campus: Producción en alianza con Bolivia Lab (Bolivia), Distribución en alianza con BOGOSHORTS - Bogotá Shorts Film Festival / Festival de Cortos de Bogotá (Colombia) y Directoras en alianza con el Festival de Animación COMFAMA (Colombia), los cuales permitieron seleccionar a 18 talentos andinos, entre 216 postulaciones, para realizar jornadas de fortalecimiento y cuya fase final busca mejorar su participación en el mercado de contenidos de animación más grande del mundo, haciendo parte de las diferentes actividades de networking que ofrece Annecy.

Además, Silvia Prietov (IMC Production), en cabeza de su estudio de animación 2D, Lucy Animation Studio, participará en WIP con The Devil's Vein, del cual es productora junto con Formidable Studio. El proyecto es dirigido por Germán Acuña.

